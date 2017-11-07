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Bilim / Teknoloji

Hawking: Dünya 2600 yılında alev topu hâline gelebilir

"İnsanlar gezegeni terk etmenin yollarını bulmalı"

07 Kasım 2017 17:42

Çeviri - Gonca Tokyol

Dünyaca ünlü İngiliz fizikçi Stephen Hawking, insanoğlunun önümüzdeki 600 senede Dünya’yı bir ateş topuna çevireceği uyarısında bulundu. Artan nüfus ve enerji talebinin gezegeni felakete sürükleyeceğini ifade eden Hawking, insanoğlunun soyunun tükenmesini engellemek için planlar yapması gerektiğini söyledi. 

Çin’in başkenti Pekin’deki Tencent WE Zirvesi’ne video konferans yoluyla bağlanan uzay bilimci, komşu Alpha Centauri Sistemi’nin Dünyalılar için en iyi alternatif olduğunu ve mali destekçilerin insanlı taşıma yapabilecek projelerin arkasında durması gerektiğini ifade etti. 

"Yapay zekâ insanlığın başına gelen en iyi ya da en kötü şey olabilir"

Portekiz’in Lizbon kentindeki Web Zirvesi’nde de konuşan Hawking, burada da yapay zekâ (AI) konusunda uyarılarda bulundu.

Yapay zekânın insanlığın başına gelen en kötü ya de en iyi şey olabileceğini savunan Hawking, “Yapay zekânın bize sonsuz yardımlarda mı bulunacağını ya da onun tarafından görmezden gelinip, dışlanıp, muhtemelen yok mu edileceğimizi bilemeyiz” dedi.

Yapay zekânın yoksulluğu ve hastalıkları azaltmak için çok yararlı olabileceğini kabul eden teorik fizikçi, “Zihinlerimiz yapay zekâ tarafından genişletildiğinde neler başarabileceğimizi tahmin etmek imkânsız” diye konuştu.

Hawking, şöyle devam etti:

“AI, güçlü otonom silahlar ya da küçük bir zümrenin diğerlerinin üzerinde baskı kurması gibi tehlikeler yaratarak medeniyet tarihindeki en kötü buluş da olabilir. Yapay zekânın bizim çıkarlarımızla çatışan ve bizi yok edebilecek olan kendi iradesini geliştirmesi mümkün. Kısacası, güçlü bir yapay zekânın yükselişi insanlığın başına gelen en iyi ya da en kötü şey olabilir.”

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