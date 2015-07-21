Hawking araştıracak: Uzayda hayat var mı, yok mu?

İngiliz fizikçi Profesör Stephen Hawking uzayda yaşam olup olmadığı sorusunu cevaplamayı amaçlayan yeni bir girişimin açılışını yaptı.

Girişim dünya dışında akıllı yaşam arayışına destek veren en büyük proje.

10 yıllık projede dünyaya en yakın bir milyon yıldızdan sinyaller dinlenecek.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, 100 milyon dolarlık girişimi Londra'daki Royal Society bünyesindeki "Breakthrough Initiatives" grubu başlatıyor.

Stephen Hawking'den güçlü destek

Projenin açılışında konuşan Hawking şunları "Evrende bir yerlerde akıllı yaşam bizim ışıklarımızı izliyor ve bunların ne anlama geldiğini anlıyor olabilir."dedi.

"Işıklarımız cansız bir kozmosda dolaşıyor da olabilir. Her halükarda önümüzdeki en büyük soru bu. Dünya dışında hayat olup olmadığı sorusunun yanıtını bulmak için harekete geçmenin zamanı geldi. "diyen Hawking "Yaşıyoruz. Akıl sahibiyiz. Bilmemiz gerekir." ifadelerini kullandı.

'En büyük bilimsel çalışma'

Girişimin Dünya dışında akıllı yaşam belirtileri bulmak için başlatılmış en büyük bilimsel hamle olduğu kaydediliyor.

Girişim kapsamında daha önceki programlardan 10 kez daha kapsamlı bir uzay taraması yapılacak.

Beş kez daha fazla radyo dalgası 100 kat daha hızlı taranacak.

Dünyanın en güçlü iki teleskopu da bu çalışmaya katılacak.

'Uzayda yalnız mıyız?'

Girişimin kurucusu olan, ABD merkezli yüksek teknoloji milyarderi Yuri Milner, dünya dışında zeka belirtilerini bilimsel şekilde araştırmaya uygun teknolojinin olduğunu kaydetti.

Milner "Mevcut teknoloji bize insanlığın en büyük sorularından birini cevaplamak için gerçek bir fırsat veriyor: Uzayda yalnız mıyız?" dedi.

Profesör Hawking de araştırmanın insanlığın önemli bilimsel girişimlerinden biri olduğuna inandığını ekledi.

Evrenin sırlarının peşinde

Hawking şöyle konuştu: "Evreni anlamak için atomlar hakkında bilmeniz gereken şeyler var: atomları bağlayan gücü, uzay ve zamanın şeklini, yıldızların doğum ve ölümünü, galaksilerin dansını, kara deliklerin sırlarını bilmeniz gerek.

"Ama bunlar yeterli değil. Bunlarla her şeyi açıklamak mümkün değil. Bunlar yıldızların ışığını açıklayabilir ama dünyadan yükselen ışıkları açıklayamaz.

"Bu ışıkları anlamak için hayat hakkında bilgi sahibi olmanız gerekir, o ışıkların arkasındaki aklı anlamanız gerekir."