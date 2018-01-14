Hawaii'de panik yaratan mesaj: Balistik füze tehdidi; bu bir tatbikat değildir!

ABD'nin Büyük Okyanustaki eyaletlerinden biri olan Hawaii'de 'balistik füze saldırısı' paniği yaşandı.

Hawaii sakinlerinin cep telefonlarına sabah saatlerinde acil uyarı koduyla "Hawaii'ye yönelik balistik füze tehdidi. Derhal sığınak arayın. Bu bir tatbikat değildir" mesajı gönderildi. Uyarı, adada paniğe neden oldu.

Yanlış alarm olduğu 40 dakika sonra ortaya çıktı

Ancak yaklaşık 40 dakika sonra açıklama yapan yetkililer, mesajın yanlış olduğunu bildirdi. Hawaii Acil Durum Dairesi Sözcüsü Richard Repoza, telefonlara gönderilen uyarının yanlış alarm olduğunu açıklarken, yanlış alarmın nedeninin henüz bilinmediğini, olayın soruşturulduğunu söyledi.

Sputnik’te yer alan habere göre,olay, Kuzey Kore'nin Japonya'nın üstünden geçen balistik füze fırlatmasına karşılık, ABD'nin Hawaii açıklarında orta menzilli füze önleme testini başarıyla gerçekleştirdiğini duyurmasının ardından bir ay sonra meydana geldi.