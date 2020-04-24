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Dünya

Hawaii, Koronavirüs nedeniyle bu kez turistleri göndermek için kaynak ayırıyor

Turistik eyalette bulunan ziyaretçiler arasında geldikleri yere dönemeyenlere yardım edilecek

24 Nisan 2020 11:18

T24 Dış haberler

Turistik bir merkez ABD'nin Hawaii eyaleti yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ilk kez ziyaretçilerin kalması değil, gitmesi için hazırlık yapıyor. 

Hawaii Turizm Departmanı, 14 gün karantina kuralına uymayan turistleri geldikleri yerlere göndermek için 25 bin dolarlık bütçe ayırdı. Eyaletin yaptığı basın açıklamasında Hawaii'den dönecek turistlerin yol masraflarının Visitor Aloha Society isimli kâr amacı gütmeyen bir kuruluş tarafından sağlanacağı belirtildi. 

ABD'nin Hawaii eyaletinde 596 yeni tip Koronavirüs vakası kaydedildi ve 12 kişi hayatını kaybetti. Hawaii Valisi John Monahan, turistlere bölgeye seyahat etmemeleri konusunda uyarı yaptı. 

 

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