Hawai eyaleti meclisi 'İslam Günü'nü kabul etti

ABD'nin Hawai eyaleti meclisi, 29 Eylül 2009 gününün 'İslam Günü' olarak kutlanmasına yönelik bir tasarıyı büyük çoğunlukla kabul etti.



Eyalet meclisinde konuya ilişkin yapılan görüşmelerde, 'İslam Günü'nün kabul edilmesine karşı çıkan bazı üyeler, 11 Eylül saldırılarının Müslümanlar tarafından yapıldığı ve bu nedenle böyle bir gün ilan edilmesine karşı olduklarını söyledi.



Görüşmelerden sonra 22 lehte, 3 aleyhte oyla kabul edilen tasarı, 24 Eylül 2009 gününün İslam Günü olarak kutlanmasını öngörüyor.



"İslam'ın zengin bir inanç olduğu, İslam'ın ve İslam dünyasının bilim, kültür ve sanata katkı sağladığı" belirtilen tasarıda, söz konusu gün için ayrı bir kutlama veya etkinlik öngörülmüyor.



Tasarı onaylanmak üzere eyalet valisine gönderildi, ancak yürürlüğe girmesi için valinin onayı gerekmiyor.

