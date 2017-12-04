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Havza'da minibüs ile traktör çarpıştı: 11 yaralı

Abdurrahman ALTUN/HAVZA(Samsun), (DHA) - SAMSUN'un Havza ilçesinde, bir traktör ile minibüsün çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı

04 Aralık 2017 17:56

Abdurrahman ALTUN/HAVZA(Samsun), (DHA) - SAMSUN\'un Havza ilçesinde, bir traktör ile minibüsün çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı.
Kaza, Havza -Vezirköprü karayolunda meydana geldi. 70 yaşındaki Sadık Erden yönetimindeki 55 H 1360 plakalı traktörle, kavşaktan yola çıkış yapan 27 yaşındaki Yusuf Alıcı yönetimindeki 55 PR 352 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada traktör sürücüsü ile yanında bulunan Şükrü Erden (70) ve minibüs şoförü ile aynı araçta bulunan Ahmet Çakır (38), Nuran Çakır (37), Ayşegül Çakır (7), Aslıhan Koca (28), Ümmühan Demir (37), Hicret Yılmaz (31), Elif Yılmaz (2) ve Zehra Gök (22) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine sevk edilen ambulanslarla Havza İlçe Devlet Hastanesi\'ne götürülerek tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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