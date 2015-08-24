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Çevre

Havva Ana: Vali bizim sayemizde buradadır, biz olmasaydık burada olamazdı

'Rica ediyoruz jandarmayı yaylamızdan çeksin, hepsi bizim evlatlarımızdır. Biz onlara zarar vermeyiz ve zarar görmek de istemeyiz'

24 Ağustos 2015 22:34

Karadeniz'de 8 ilin yaylalarını birbirine bağlayacak olan Yeşil Yol Projesi'ne karşı Rize Valiliği önünde eylem yapıldı. Eyleme katılan, Yeşil Yol eylemlerinin sembol ismi, "Havva Ana" olarak tanınan Rabiye Bekar, "Yaylamızın sahibi biziz. Askeri biziz, komutanı biziz, hakimi biziz, hükümeti biziz. Vali yaylamızdan jandarmayı çeksin" dedi.

Valilik önünde horon oynayan Havva Ana, şunları söyledi: 

"Vali'den rica ediyoruz jandarmayı yaylamızdan çeksin. O iş makinelerini yaylamızdan indirsin. Jandarma oraya geldi hepsi bizim evlatlarımızdır. Biz onlara zarar vermeyiz ve zarar görmek de istemeyiz. Gelsin Vali bizimle konuşşun. Biz kötü insanlar değiliz. Kimse yaylamızı katledemez. Yaylamızın sahibi biziz. Askeri biziz, komutanı biziz, hakimi biziz, hükümeti biziz. Vali bizim sayemizde buradadır. Biz olmasaydık Rize Valisi burada olamazdı. Biz ayağına kadar geldik. O da çıksın bizimle horon oynasın. Korkmasın bizden biz kötü insanlar değiliz."

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