Havuzlarda bekleyen tehlike

Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte uzmanlar, havuz ve su parklarında bekleyen hastalıklarla ilgili vatandaşları uyarıyor.



Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Galip Ekuklu, "Yüzme havuzu ya da su parklarında kullanılan koltuk, şezlong gibi malzemeler, duşlar, havlular ve oturulan zemin de bulaşıcı hastalık riski oluşturabilir" dedi.



Ekuklu, yaptığı açıklamada, yazın yaklaşmasıyla birlikte halk sağlığı bakımından önemli sorun yaratabilecek yüzme havuzlarının temizliğinin de önem kazanmaya başladığını hatırlattı.



İnsanların sıcaklardan uzaklaşmak ve serinlemek için havuzları kullanırken farkında olmadan bakteri, virüs, parazit gibi etmenlerle kirlenmiş ve bulaşıcı hastalık kaynağı olabilecek havuz sularına temas edebildiğini ifade eden Ekuklu, havuzlardaki kirlenmenin atık suların karışması, havuza su veren kaynağın kirliliği olması ya da havuzu kullanan kişilerin oluşturduğu kirlilikten kaynaklanabileceğini söyledi.



Özellikle çok sayıdaki insanın aynı anda kullandığı kalabalık havuzlarda suyun çok daha kısa sürede kirlenebildiğini anlatan Ekuklu, "Yaz aylarında karşılaşılan bu sorunun tek kaynağı, yalnızca havuz suyu olmayabilir. Yüzme havuzu ya da su parklarında kullanılan koltuk, şezlong gibi malzemeler, duşlar, havlular ve oturulan zemin de bulaşıcı hastalık riski oluşturabilir" diye konuştu.



Ekuklu, şunları söyledi:



"Yüzme havuzları ya da su parklarından kaynaklanan bulaşıcı hastalıklarda ve salgınlarda asıl neden, havuz suyunun yetersiz olması ya da hiç dezenfekte edilmemesidir. Gözde konjunktivit, boğaz kızarıklığı, boğazda yanma, öksürük gibi belirtilerle seyreden viral hastalıklar olabileceği gibi, bulantı, kusma, baş ağrısı, ishal ve ateşle seyreden hastalıklar da gözlenebilmektedir. Bu hastalıklardan korunabilmek için hem işletmecilerin hem de vatandaşların alabilecekleri önlemler var ve bunların aksatılmadan yerine getirilmesi gerekir. Yüzme havuzu ya da su parkları işletmecilerinin suyun temizlenmesinde en sık kullanabileceği yöntemler klorlama, ozon kullanımı ya da filtrasyondur."



Hastalıklardan korunma yolları



Ekuklu, yüzme öncesi duş alınmasının ter, idrar, dışkı, kozmetikler, güneş yağı gibi kirleticilerin uzaklaştırılmasına yardımcı olduğunu belirterek, böylelikle havuz sularının kirlenmesinin azaldığını söyledi.



Duş için kullanılacak suyun da temiz olması ve havuza sürekli yeni suyun verilmesinin kullanıcıları koruyacak başlıca önlemlerden olduğunu ifade eden Ekuklu, bunların dışında hasta insanların ortak kullanılan su kaynaklarını iyileşene kadar kullanmamaları, çocukların bu kaynakları kirletmemelerinin de önlemler arasında yer aldığını bildirdi.



(AA)

