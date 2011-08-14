-HAVUZDA GALATASARAY BİRİNCİ İSTANBUL (A.A) - 14.08.2011 - Türkiye Yaz Yüzme Şampiyonası, bugün yapılan final yarışlarıyla sona ererken organizasyonda genel puan sıralamasında Galatasaray birinci oldu. İstanbul ENKA Olimpik Yüzme Havuzunda, 53 kulüpten 166'sı bayan, toplam 443 sporcunun katıldığı organizasyon, özelllikle Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki rekabete sahne oldu. 5 gün süren yarışlarda kupayı sarı-kırmızılı takım kazanmayı başardı. Organizasyonda erkeklerde Galatasaray 390 puanla ilk sırada yer aldı. Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe 381 puanla ikinci, ENKA ise 264 puanla üçüncü oldu. Bayanlarda ise Fenerbahçe 378 puanla ezeli rakibin önünde yer aldı. Galatasaray'ın 377 puanla ikinci olduğu yarışlarda üçüncülüğü de 249 puanla ENKA elde etti. Genel sıralamada Galatasaray topladığı 767 puanla kupayı kazandı. Fenerbahçe 759 puanla genel sıralamada ikinci olurken, ENKA ise 513 puanla üçüncü sırada yer aldı. -3 REKOR DAHA KIRILDI- Türkiye Yaz Yüzme Şampiyonasının son gününde 3 rekor daha kırıldı. Son gün yarışların akşam seansında erkekler açık yaşta 4x100 metre karışıkta Galatasaray, Fenerbahçe'ye ait 3.46.90'lık Türkiye rekorunu 3.45.39 ile geliştirdi. Bayanlar açık yaşta 4x200 metre karışıkta Fenerbahçe, 8.33.21 ile yeni Türkiye rekoro kırdı. Bu arada bayanlar 17-18 yaşta 200 metre karışıkta Fenerbahçe'den Gizem Bozkurt, kendisine ait 2.20.00'lık dereceyi 2.19.30 ile geliştirme başarısı gösterdi.