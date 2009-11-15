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Spor

Havuzda 4 dünya rekoru daha

15 Kasım 2009 20:51

Dünya Kısa Kulvar Yüzme Kupası, 4 dünya rekoruna daha sahne oldu.
     Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen kupada Rus Evgeny Korotyshkin, 100 metre kelebekte 48,48'lik derecesiyle dünya rekoruna ulaşarak, bir hafta önce Rusya'nın başkenti Moskova'da kırdığı rekoru 51 saliseyle geliştirdi.
     Japon Shiho Sakai de bayanlar 100 metre sırtüstünde 55,23'lük derecesiyle dünya rekoruna uzanarak, Şubat ayında Japonya'nın başkenti Tokyo'da 56,15'lik zamanıyla kırdığı dünya rekorunu geliştirdi.
     Çinli Liu Zige ise bayanlar 200 metre kelebeği 2:00,78'lik dereceyle yüzerek, 4 gün önce İsveç'in başkenti Stockholm'daki Dünya Kısa Kulvar Yüzme Kupası'nda kırdığı dünya rekorunu geliştirdi.
     Güney Afrikalı Darian Townsend de 200 metre bireysel karışıkta ABD'li efsane yüzücü Michael Phelps'i geçerek, 1:51,55'lik derecesiyle ABD'li Ryan Lochte'nin geçen yıl kırdığı rekoru 1 saliseyle geliştirdi.

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