-HAVUTÇU YÖNETİMİNDE İLK ANTRENMAN İSTANBUL (A.A) - 16.03.2011 - Beşiktaş, teknik direktör Bernd Schuster'in istifasının ardından takımın başına getirilen Tayfur Havutçu yönetiminde ilk antrenmanını yaptı. Siyah-beyazlı takımın BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Kayserispor maçına yönelik gerçekleştirdiği antrenmanda teknik direktör Tayfur Havutçu ilk kez takımın başında yer aldı. Havutçu'nun yanı sıra bugün yardımcı olarak görevlendirilen antrenörler Zafer Öğer ve Ömer Gülen de ilk çalışmaya çıktılar. Havutçu, bugünkü idman öncesi futbolcularla kısa bir toplantı yaptı. Siyah-beyazlı takım, daha sonra kondisyon ve taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Toplu koşularla başlayan idmanda futbolcular, pas çalışmasının ardından üç takıma ayrılıp değişmeli olarak alan daraltma ve pas çalışması yaptılar. İdman yarım sahada oynanan çift kale maçla sona erdi. Beşiktaş'ın bugünkü antrenmanına tedavileri süren Onur ve İbrahim Toraman katılmazken, İsmail ise takımdan ayrı çalıştı. -RIDVAN ŞİMŞEK GERİ DÖNDÜ- Beşiktaş'ta eski teknik direktör Bernd Schuster'in gönderilmesini istediği ancak transfer gerçekleştiremeyince A2 takımında oynamaya başlayan Rıdvan Şimşek, Alman teknik adamın görevinden ayrılmasının ardından A takımına geri döndü ve bugün takımla birlikte antrenmanlara çıktı. Geçen sezonun sonunda Manisaspor maçında ağır bir sakatlık geçiren ve sezon başında bunun sıkıntısını yaşayan Rıdvan'ın Schuster'in gözüne giremeyince takımdan ayrılması gündeme gelmişti. A takımındaki şansını kaybeden genç oyuncu, bir süredir A2 takımında forma giyiyordu. A takımıyla son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda Konya Torku Şekerpor karşısında forma giyen genç oyuncu, son dönemde ise A2 Ligi'nde oynamıştı. Rıdvan'ın yanı sıra A2 takımı oyuncularından Atınç Nukan ve Doğukan Pala da idmanda yer aldı. Siyah-beyazlı ekip, Kayserispor maçı hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği idmanla sürdürecek.