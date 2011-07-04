-HAVUTÇU: ''KENDİME VE TAKIMIMA GÜVENİYORUM'' İSTANBUL (A.A) - 03.07.2011 - Beşiktaş Teknik Direktörü Tayfur Havutçu, siyah-beyazlı takımın teknik direktörlüğünü kendisine güvendiği için kabul ettiğini söyledi. Tayfur Havutçu, Lig TV'ye yaptığı açıklamada, Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe gelişiyle ilgili olarak, ''Bu işe kendime güvendiğim için girdim. Tereddütüm olsa kabul etmezdim. Neler yapabileceğimizi gösterdik. Onlar da bize güvendi ve bu görevi teslim etti. Çok onurlu bir görev ama zorlukları da var. Üstesinden geleceğimize inanıyorum. Hem kendime hem takımıma güveniyorum. Bu sezon Beşiktaş için farklı olacağına inanıyorum'' diye konuştu. Teknik direktörlüğünde, Ziraat Türkiye Kupasını kazanmalarının da rolü olduğunu anlatan Havutçu, ''Bir şeyler başarıp yönetimimizin karşısına çıktık. Öbür türlü yine devam edecektik ama bu kadar güvenilmezdi. Kupayı almamız iyi şeyler yapabileceğimizin sinyali oldu'' dedi. Havutçu, geçen sezon ligde şanssızlıklar yaşadıklarını dile getirerek, ''Sakatlıklar, cezalı futbolcular oldu. Son maçlara A2 takımından takviyeler aldık. Ligi daha iyi yerde bitirebilirdik. Çok kaliteli futbolcu grubumuz var. Devamlı tempolu oynayan, topu daha çok kendi bünyesinde dolaştıran bir takım olmak istiyoruz. Bunun çalışmalarına başladık'' ifadelerini kullandı. Hakan Arıkan'ın ayrılmasının ardından kaleci ihtiyaçlarının doğduğunu anlatan Havutçu, bu konuda gerekli çalışmaları yaptıklarını kaleye bir transfer yapmayı düşündüklerini kaydetti. Havutçu, kadrosunun 3 kulvarda mücadele etmek için yeterli olduğunu, 28 kişilik kadroyu lig başlarken 25'e indirmeyi planladığını ifade etti. Önlerinde 4 kupa bulunduğunu kaydeden Havutçu, ''Bütün kulvarlarda başarılı olmak istiyoruz. Süper Kupa ile başlayacağız, sonra lig, Avrupa ve Türkiye kupası oynayacağız. Beşiktaş'a yakışır bir şekilde mücadele edip tüm kulvarlarda başarılı olmak istiyoruz'' şeklinde konuştu. Takımdaki yıldız oyuncuları nasıl kontrol edeceği sorusuna Havutçu, ''Beşiktaş'ın menfaatleri önemli, Formsuz olan futbolcu yedek kulübesinde oturacaktır. Rekabet ortamı olacaktır. Zaman diliminde kim iyi konumdaysa o formayı alacaktır'' diye yanıt verdi. Yeni sezonda da yine iki ön libero ile oynayacaklarını anlatan Havutçu, yabancı futbolcuların durumuyla ilgili olarak da, ''11 yabancımız var. Kamp döneminde değerlendirip kararımızı vereceğiz. Federasyondan çıkacak karar da önemli'' dedi. Havutçu, bugüne kadar futbolcu ve antrenör olarak 17 teknik adamla çalıştığını hatırlatarak, futbolculuk dönemimde Mustafa Denizli ve Lucescu'nun yerinin kendisinde ayrı olduğunu söyledi. Başarısız olursa gönderileceği konusunda bir endişe yaşayıp yaşamayacağı sorusu üzerine Havutçu, ''Endişem yok. Futbolun doğasında var. Başarısız olursak zaten gerekeni kendimiz yaparız. Başarılı olacağımıza inanıyoruz bu nedenle başka bir şey düşünmüyoruz'' diye konuştu. Havutçu, Beşiktaş taraftarlarına da övgüde bulunarak, ''Beşiktaş taraftarı dünyada örnek gösteriliyor. Onların desteğiyle en güzel günler bizim olacak. Bizi sonuna kadar desteklemelerini bekliyorum'' diyerek sözlerini tamamladı.