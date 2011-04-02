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Spor

HAVUTÇU: FUTBOL ŞANSI YANIMIZDA DEĞİLDİ SİVAS (A.A)

02 Nisan 2011 22:19

-HAVUTÇU: FUTBOL ŞANSI YANIMIZDA DEĞİLDİ SİVAS (A.A) - 02.04.2011 - Beşiktaş Teknik Direktörü Tayfur Havutçu ''Sivas'ın puan cetvelindeki konumu itibariyle mutlak kazanması gerekiyordu, biz de üst sıralara tırmanmak istiyorduk. Biz de kazanmak istiyorduk. Maça iyi başladığımıza inanıyorum'' dedi. Havutçu, ''İlk yarıda oyunun kontrolü bizdeydi, yakaladığımız birkaç pozisyon vardı. Ama maalesef golü bulamadık, ikinci yarıda ise özellikle Sivok'un atılmasından sonra tabii bazı değişikliklere gitmek zorunda kaldık. Ondan sonra Sivas'ın 2-3 tane pozisyonu vardı. Ama ben futbolcu arkadaşlarımızı kutluyorum, sonuna kadar mücadeleyi bırakmadılar ama futbol şansı bugün yanımızda değildi. Şu anda bu maçı bir an önce unutup, hafta içi çok önemli bir kupa karşılaşmamız var, bu maça konsantre olacağız. Dediğim gibi üzgünüz'' ifadelerini kullandı. Ligde üst sıralara yükselme yolunda yara alan Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'na odaklanacağının belirtilmesi üzerine Havutçu, ''Tabi Avrupa'ya çıkmanın en kestirme yolu, bildiğiniz gibi kupa ama biz üst sıraları yakalayacağımıza inanıyorduk. Bugünkü maç çok önemliydi, önümüzdeki takımlar da maçlarını kaybedecek ama bugün maalesef olmadı, futbol şansı bizle değildi'' dedi. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Beşiktaş gibi güçlü bir takımı mağlup ettikleri için mutlu olduklarını belirterek, ''Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık'' diye konuştu. Çalımbay, son dakika golüyle 1-0 kazandıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, Bucaspor maçını kazandıktan sonra bu karşılaşmanın anlamının daha da büyüdüğünü belirterek, ''Çünkü bu maçı kazanırsak, Buca maçında aldığımız galibiyetin anlamı ortaya çıkacaktı'' ifadelerini kullandı. Maçın ilk yarısında istedikleri oyunu sergileyemediklerini anlatan Çalımbay, şunları söyledi: ''Yani kötü başladığımız bir maçı çok iyi bir şekilde bitirdik. İlk yarıda Beşiktaş bizden daha iyi oynadı, istediğimiz şeyleri maalesef yapamadık, maçtan önce konuştuğumuz şeyleri isteğimiz şekilde gerçekleştiremedik ama ikinci yarıda hepsini çok iyi şekilde yaptık. Arkadaşlarımız mükemmel bir şekilde oynadılar, hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Eğer şu maçı ikinci yarıda oynadığımız oyunla kazanamasaydık, gerçekten çok üzülürdük. Çünkü çok pozisyonumuz vardı, kaçırdığımız pozisyonlar da vardı. Çünkü sıradan bir takımla oynamıyoruz, gerçekten mükemmel bir takımla oynuyoruz. Bugün ikinci yarıda takımımız mükemmel oynadı, istediğimiz pozisyonları yakaladık, defansımız da maşallah 3 haftadan beri çok çok iyi oynuyor. Ben bütün takımımı tebrik ediyorum.''

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