-HAVUTÇU: CAMİANIN BEKLENTİLERİ BÜYÜK İSTANBUL (A.A) - 16.05.2011 - Beşiktaş Teknik Direktörü Tayfur Havutçu, siyah-beyazlı takımla 2 artı 1 yıllık sözleşme imzaladığı için mutlu olduğunu söyledi. Tayfur Havutçu, Eskişehirspor maçı sonrası düzenlediği basın toplantısında, bu göreve layık görülmenin önemli olduğunu ifade ederek, ''Daha da önemlisi camianın beklediği başarıyı yakalamak. Bundan sonra tüm çabamız takımın iyi yere gelmesi. Başta Başkanımız Yıldırım Demirören olmak üzere yönetime teşekkür ediyorum. İnşallah bizim ve taraftarımız için hayırlı olur'' diye konuştu. ''Camianın bizden beklentileri büyük. Bu takımla çok iyi işler yapacağımıza inanıyorum'' diyen Havutçu, şunları söyledi: ''Bu takımla çok iyi şeyler yapacağımıza inanıyorum. İstediğimiz hedeflere gerekli transferleri yapıp ulaşacağımızı düşünüyorum. Uzun süredir bu takımın içindeyim. Nerelere ihtiyaç olduğunu çok iyi biliyorum. 2-3 haftadır çalışıyoruz. Serdal Adalı ve Cengiz Zülfikaroğlu ile irtibat halindeyim. Gerekli çalışmaları yapıyorlar.'' -BOBO, FERNANDES VE ALMEIDA'NIN DURUMLARI- Bobo, Fernandes ve Almeida'nın durumlarının ne olacağı yönündeki soruya Havutçu, ''Bobo'nun görüşmeleri devam ediyor. Fernandes, kiralıktı. Biz geldikten sonra performansının çok üstüne çıktı ve faydalı oldu. Almeida da öyle. Durumları önümüzdeki günlerde netlik kazanır. Kalmalarını istiyorum'' yanıtını verdi. Tayfur Havutçu, maç öncesi ve maç sırasında kendilerini çok iyi destekledikleri için taraftarlarına teşekkür etti. Eskişehirspor maçının bu sezon Fiyapı İnönü Stadı'ndaki son maçları olduğunu hatırlatan Havutçu, ''Bugün kupanın kutlamaları oldu. Taraftarımıza iyi bir şekilde veda etmek istiyorduk. Bunun için mutluyuz. İstediğimiz gibi başlayamadık ama sonra kontrolü ele geçirdik. Oyuncularımı kutluyorum'' dedi. -EKREM: ''GÜZEL BİR MAÇ OLDU''- Beşiktaşlı futbolcu Ekrem Dağ ise 1-0 geriye düştükleri maçı 3-1 kazanmanın önemli olduğunu belirterek, ''Güzel bir maç oldu. Türkiye Kupası'nı kazandıktan sonra ligde de galip geldik'' diye konuştu. Sözleşmesinin sezon sonunda sona ereceğinin hatırlatılması üzerine Ekrem, ''Görüşmeler sürüyor. Ben de yönetim de uzatmaktan yanayız'' dedi. Genç futbolcu Atınç Nukan da, ''Bizim için önemli maçtı. İyi motive olduk. İyi de oynadığımızı düşünüyorum. Bu formayı giymek için elimden geleni yapıyorum. Forma rekabetine girmeye hazırım ve elimden geleninin en iyisini yaparım'' ifadelerini kullandı. -UYGUN: FUTBOLA İHANET EDERSEN O DA SANA İHANET EDER Eskişehirspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Beşiktaş karşısında kötü gidişe son vermek istediklerini ancak bunu gerçekleştiremediklerini söyledi. Bülent Uygun, Beşiktaş maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında, haftalardır kötü sonuçlar aldıklarını belirterek, ''Belli fırsatları yakaladık ama futbola ihanet edersen o da sana ihanet eder. Mağlup olduk. Artık yeni sezonun planlamasını yapıyoruz. Gelecek sezon Eskişehirspor'u arzuladığı hedeflere ulaştırmak istiyoruz'' diye konuştu. Son 8 haftadır arzuladıkları performansı sahaya yansıtamadıklarından yakınan Uygun, ''Bazıları takımdan kafasına göre koptu, bazıları formanın büyüklüğünü kaldıramadı ve istemediğimiz sonuçlar oldu'' dedi. Uygun, serbest vuruş organizasyonundan kazandıkları gol için de, ''Antrenmanlarda taktiksel olarak bunu çalışıyoruz. Futbolcu kardeşlerim bunu uyguladı ve golü bulduk'' ifadelerini kullandı. -''TAYFUR'A DESTEK VERDİKLERİ İÇİN KUTLUYORUM''- Beşiktaş'ı Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandığı için kutlayan Uygun, ''Ayrıca sevgili Beşiktaş yöneticilerini de Tayfur Havutçu gibi genç bir kardeşimize destek verdikleri, sahip çıktıkları için kutluyorum'' şeklinde konuştu. Beşiktaş taraftarlarının Fenerbahçe maçıyla ilgili kendisine ve takımına tepki göstermesiyle ilgili bir soruya Uygun, ''Beşiktaş takımı da Fenerbahçe ile maç yapmıştı. Kim yendi?'' sorusuyla yanıt verdi. -ERKAN:''ATAMAYANA ATARLAR''- Eskişehirsporlu futbolcu Erkan Zengin de Beşiktaş karşısında girdikleri gol pozisyonlarını değerlendirmediklerini ve sahadan mağlubiyetle ayrıldıklarını söyledi. Erkan, takım olarak ilk yarıda çok iyi oynadıklarını belirterek, ''Golü bulduk, sonra dağıldık. Fernandes, 5 kişiyi geçip gol attı. İkinci yarıya iyi başladık, boş kaleye atamadım. Onu atamayınca da atamayana atarlar kuralı gerçekleşti'' ifadelerini kullandı. Daha önce Beşiktaş'ta da forma giydiğinin hatırlatılması üzerine Erkan, ''Beşiktaş'ta iyi oynuyordum ama şans bulamadım. Bu takımda her zaman oynarım. Eskişehir'de mutluyum ama bu takımda her zaman oynarım'' dedi. Veysel Sarı ise sahada iki takımın da iyi mücadele ettiğine değinerek, ''Buraya kazanmak için gelmiştik. Öne de geçtik. Son vuruşları iyi yapabilseydik galibiyetle ayrılabilirdik. Top bizi sevmedi. Yapacak bir şey yok'' diye konuştu. -17 MAÇTA 8 GALİBİYET Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon evindeki son maçında Eskişehirspor'u 3-1 yenerek, İstanbul'daki taraftarlarına 3 puanla veda etti. Beşiktaşlı taraftarlar maç sonunda futbolcuları ''Şampiyon' tezahüratları altında soyunma odasına gönderirken, futbolcular da taraftarları alkışladı. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de bu sezon ev sahibi takım sıfatıyla 17 maça çıkarken, bunlardan sadece 8'ini kazanabildi. Evinde 5 kez berabere kalan, 4 kez de yenilen siyah-beyazlılar 29 puan toplarken, 35 gol atıp, kalesinde 24 gol gördü. Gaziantepspor maçını cezası nedeniyle Antalya'da seyircisiz oynayan ''Kara Kartallar''ın evindeki maçlarda en golcü ismi 7 golle, vedaya hazırlanan Bobo oldu. -22 PUAN KAYBETTİ- İç sahada 29 puan toplayabilen, büyük taraftar desteğine rağmen toplam 22 puan yitirerek zirve yarışından erken kopan siyah-beyazlılar, ev sahibi takım avantajını hiç de iyi kullanamadı. Bu sezon Fiyapı İnönü Stadı'ndaki ilk lig maçı olan İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında 2-0 mağlubiyet dışında diğer 16 lig maçında da en az 1 gol atan Beşiktaş, buna karşın iç sahada sadece 3 maçta kalesini gole kapatabildi. -İÇ SAHA MAÇLARI- Beşiktaş'ın bu sezon Spor Toto Süper Lig'de sahasında oynadığı maçlarda aldığı sonuçlar ve gollerini atan futbolcular şöyle: /* Tarih Maç Sonuç Goller ---------- ----------------- ----- ---------------- 21.08.2010 Beşiktaş-İBB Spor 0 - 2 - 11.09.2010 Beşiktaş-Ankaragücü 4 - 0 Bobo (2), İ.Toraman, Nobre 25.09.2010 Beşiktaş-M.P.Antalyaspor 2 - 1 Bobo (2) 16.10.2010 Beşiktaş-Manisaspor 2 - 3 Bobo, Ernst 31.10.2010 Beşiktaş-Sivasspor 2 - 1 Bobo, Necip 08.11.2010 Beşiktaş-Kasımpaşa 1 - 1 İsmail 20.11.2010 Beşiktaş-Konyaspor 2 - 2 Holosko, Kere (kendi kalesine) 05.12.2010 Beşiktaş-Bursaspor 1 - 0 Holosko 19.12.2010 Beşiktaş-Gaziantepspor 1 - 1 (Antalya'da Seyircisiz) Ali Kuçik 21.01.2011 Beşiktaş-Bucaspor 5 - 1 Nobre (2), Guti (2), Simao 05.02.2011 Beşiktaş-Kardemir Karabükspor 1 - 1 Deumi (kendi kalesine) 20.02.2011 Beşiktaş-Fenerbahçe 2 - 4 Ekrem, İbrahim Toraman 06.03.2011 Beşiktaş-Trabzonspor 1 - 2 Bobo 19.03.2011 Beşiktaş-Kayserispor 4 - 2 Almeida (2), Ernst, Quaresma 15.04.2011 Beşiktaş-Gençlerbirliği 2 - 2 Simao, İbrahim Toraman 30.04.2011 Beşiktaş-Galatasaray 2 - 0 Aurelio, Simao 16.05.2011 Beşiktaş-Eskişehirspor 3 - 1 Fernandes, Almeida, Simao */