-HAVUTÇU: ''ANLAMLI GÜNDE GALİBİYET İÇİN MUTLUYUZ'' İSTANBUL (A.A) - 19.03.2011 - Beşiktaş Teknik Direktörü Tayfur Havutçu, kulübün 108. yıl dönümünün kutlandığı bugünde Kayserispor karşısında aldıkları galibiyetin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Tayfur Havutçu, karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında, öncelikle siyah-beyazlı taraftarlara kendisine ve takıma verdikleri destek için teşekkür ederek, ''Bizi çok onurlandırdılar, gururlandırdılar. Böyle anlamlı bir günde bu şekilde galibiyet aldığımız için mutluyuz. Camiaya hayırlı olsun'' dedi. -''DİSİPLİNLİ OYNADIK''- Maça iyi başladıklarını anlatan Havutçu, şöyle devam etti: ''Kayserispor'un oyun disiplininden kopmadan 90 dakika mücadele ettiğini biliyorduk. İyi oynadığımız periyotta golü yedik. Ama arkadaşlarımız oyun disiplininden kopmadı. Devre arasında tempoyu artırırsak pozisyon yakalayabileceğimizi konuştuk. Almeida'nın girişinden sonra maçı lehimize çevirdik. İhtiyacımız olan istikrar ve bugün ilk adımı attık. İnşallah bundan sonra üstüne koyarak devam ederiz. Disiplinli oynadık. Daha önce de kaybettiğimiz maçlarda defansta açık verebiliyorduk. İkinci yarı sadece penaltı pozisyonu verdik. Sabırlı oynadık.'' -BAŞKAN VE YÖNETİME TEŞEKKÜR- Kulüp Başkanı Yıldırım Demirören ve yönetim kurulunun, Bernd Schuster'in ayrılışının ardından görevi kendisine verdiklerini anımsatan Havutçu, ''Başkanımız ve yönetimimiz bize güvendi ve sezon sonuna kadar bu görevi verdiler. Biz de bu süreçte elimizden geleni yapacağız. Takımı iyi yerlere taşımak için mücadele ediyoruz'' diye konuştu. Havutçu, Schuster'in ayrılmasından sonra moral motivasyona ihtiyaçları olduğuna işaret ederek, ''Kaliteli futbolculara sahibiz. Futbolda öz güven çok önemli. Bunları futbolcularımıza aşılamaya çalıştık. Bu da işe yaradı. Sahaya çıktığımızdan itibaren iyi bir hava vardı ve takımı olumlu yönde etkiledi'' ifadesini kullandı. -''İNŞALLAH AVRUPA KUPALARINA KATILACAĞIZ''- Havutçu, taraftarların maç öncesi, sırasında ve sonrasında kendisine gösterdiği sevgi gösterileri için, ''Taraftarlarımız bizi onurlandırdı. Görevim sezon sonuna kadar bu işi layıkıyla yapmak ve bütün camiaya layık olmak. İnşallah Avrupa kupalarına katılacağız. Geride kalan 8 maçımızda toplayabildiğimiz kadar puan toplamak ve Allah'ın izniyle Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz'' dedi.