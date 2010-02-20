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Ekonomi

Havuçta Saddam markası

Konya’nın Meram İlçesi Kaşınhanı Mahallesi’nde üretilen havuçlar, Irak’ın idam edilen devrik lideri Saddam Hüseyin'in adı ile ‘Saddam’ markası altında p

20 Şubat 2010 02:00

T24 - Konya’nın Meram İlçesi Kaşınhanı Mahallesi’nde üretilen havuçlar, Irak’ın idam edilen devrik lideri Saddam Hüseyin'in adı ile ‘Saddam’ markası altında piyasaya sürülüyor.


Saddam Havuç Üritem Tesisi sahibi 35 yaşındaki Mustafa Arıcı, “Saddam Hüseyin, 1990 yılında Kuveyt’i işgal etmişti. Biz de o mevsimde havuç piyasasına girdik. Mahallemizde bulunan ve havuç üretimi yapan arkadaşlarımız da piyasaya hızlı bir giriş yaptığımız için bizim adımızı ‘Saddam’ koydu. Tabi bizim karakterimiz Saddam’ın karakterini tutmaz. Ama Saddam, ismini verdiler. O günden bugüne kadar ‘Saddam’ adı altında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İsmimizi de tescilledik” dedi.

Mustafa Arıcı, yılda ürettikleri 10 bin ton havucu Ege Bölgesi’ne pazarladıklarını söyledi. Arıcı, “Kaşınhanı 29 Mart 2009 yerel seçimlere kadar beldeydi. Yerel seçimlerde Meram İlçesi’nin mahallesi oldu. Mahallemizde yaklaşık 5 firma havuç üretimi yapıyor. 8 ve 11’inci aylar arasında üretim yapılmaktadır. Üretim döneminde günlük yaklaşık 3 ton havuç üretilmektedir” diye konuştu.


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