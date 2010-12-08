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Havuç raydan çıktı diyen Bahçeli'ye Birol Güven'den yanıt

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'Raydan çıktı' diye eleştirdiği 'Havuç' ve dizinin senaristi Birol Güven konuyla ilgili konuştu.

08 Aralık 2010 02:00

T24 - MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Raydan çıktı" diye eleştirdiği Çocuklar Duymasın dizisindeki "Havuç" Furkan Kızılay ve dizinin senaristi Birol Güven konuyla ilgili konuştu.

"Ben oyuncuyum, senaryoda ne yazıyorsa onu oynuyorum" diyen Furkan Kızılay, günümüz gençliğine baktığımız zaman Havuç çok raydan çıkmış bir karakter değil" yorumunu yaptı.


"Havuç'un babası da Bahçeli gibi düşünüyor"

Habertürk'e konuşan senarist Birol Güven, "Tespit doğru, Havuç eski Havuç değil. 7 yıl öncesine göre farklı bir karakter. Belli bir bakış açısına göre raydan çıktı. Sayın Bahçeli'inin tespiti bu anlamda doğru. Zaten Havuç'un babası da Havuç'un raydan çıktığını düşünüyor. Biz diziyi tekrar yaparken bu çatışmayı, Baba-oğul çatışmasını, anlatmaya çalışıyoruz. Ben gençlik böyle yaşıyor diye bakıyorum." şeklinde konuştu.

Güven ayrıca diziyi takip ettiği için Bahçeli'ye teşekkür etti. MHP lideri Devlet Bahçeli “Bizde de Çocuklar Duymasın dizisi var. Gayet güzel toplumu eğitiyordu. Havuç eğitile eğitile büyüdü. Fakat büyüdükten sonra şimdi raydan çıktı. Reyting uğruna Havuç gitti.” demişti.


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