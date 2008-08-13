Havlu tartışması

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Boks Federasyonu Başkanı Caner Doğaneli, 29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda 51 kiloda mücadele eden Furkan Ulaş Memiş'in, Hindistanlı Jitender Kumar ile yaptığı müsabakanın 3. raundunda havlu atan milli takım antrenörü Cahit Süme ile ilgili bir sorun bulunmadığını söyledi.



Müsabakanın 3. raundunda Furkan Ulaş Memiş 12-3 yenik durumdayken antrenör Cahit Süme'nin ''bordo-mavi'' renkli Trabzonspor havlusu atarak sporcusunun yenilgisini kabullenmesiyle ilgili ortaya atılan spekülasyonlar konusunda açıklamada bulunan Doğaneli, ''Cahit Süme, bizim en güvendiğimiz hocalarımızdan biridir. Kendisi hakkında soruşturma açmam falan sözkonusu değil. Fakat müsabaka sonrası kendisiyle konuştum. Neden havlu attığını sordum. O da bana, Furkan'ı oğlu gibi sevdiğini, 17 yaşındaki bu genç sporcunun ringde zor durumda kalmasını içine sindiremediği için havlu attığını söyledi. Bana göre de Furkan o maçı çeviremezdi. Çünkü çok genç ve tecrübesiz'' diye konuştu.



Doğaneli ayrıca, antrenör Süme'nin ringe attığı Trabzonspor havlusuyla ilgili olarak da, ''Normalde bizim kullandığımız milli takım havluları vardı. Fakat Furkan Trabzonlu olduğu için o havluyu kullanmak istemiş. Zaten Cahit Süme hocamız da Trabzonlu'dur. Müsabaka öncesi sporcunun moralini bozmak istemediği için izin vermiş. Bu olayın Trabzonspor Kulübü ile hiçbir ilgisi yok. Havlunun bordo-mavi renkte olması da tamamen tesadüf'' dedi.



NTV Spor'un canlı yayınında soruları yanıtlayan antrenör Cahit Süme ise, hakemleri protesto etmek için istem dışı olarak havluyu fırlattığını ifade etti.

