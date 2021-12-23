Havayolu şirketi Lufthansa, Omicron varyantının artması üzerine 33 bin seferi iptal etti

Havaalanlarındaki iniş ve kalkış haklarını kaybetmemek için 18 bin gereksiz uçuş gerçekleştirdiklerini hatırlatan Alman yönetici, gerçekte bu mecburiyetin olmaması halinde çok daha fazla seferi iptal etmeleri gerektiğini söyledi.

Avrupa Havaalanları Birliği, Omicron varyantının Dünya Sağlık Örgütü tarafından 24 Kasım’da ilk ilan edildiğinden bu yana kendilerine üye havalanlarından uçan yolcu oranında yüzde 20 düşüş yaşandığını duyurmuştu.

Covid-19 salgını yüzünden 2020 yılında 5,5 milyar euro zarar eden Lufthansa, devletten yardım talep etmişti.