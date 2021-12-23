Havayolu şirketi Lufthansa, Omicron varyantının artması üzerine 33 bin seferi iptal etti

Alman ulusal havayolu şirketi Lufthansa, Covid-19 Omicron varyantının Avrupa’da giderek yayılması üzerine kış aylarındaki düzenli seferlerini yüzde 10 düşürme kararı aldı.
Lufthansa Genel Müdürü Carsten Spohr, “Ocak ayı ortalarından şubat ayına kadar uçuş rezervasyonlarında önemli düşüş yaşıyoruz, bu yüzden kış aylarında seferlerin yüzde 10’unu yani yaklaşık 33 bin uçuşu iptal ettik” dedi.
"Almanya, İsviçre, Avusturya ve Belçika'da yolcu sayımız düşüyor"
Alman basınına konuşan Spohr, “Her şeyden önce Almanya, İsviçre, Avusturya ve Belçika'daki iç pazarlardaki yolcu sayımız düşüyor. Çünkü bu ülkeler pandemi dalgasından en çok etkilenen ülkeler.” ifadesini kullandı.
Euronews'in haberine göre Spohr, Lufthansa’nın 2019 yılında salgın başlamadan önceki durumla kıyaslandığında seferlerin sadece yüzde 60’ını gerçekleştiğini aktardı.
"Yolcu oranında yüzde 20 düşüş"