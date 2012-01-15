Havaş'ın yolcu taşıma hizmeti durduruldu

T24 - Havaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yolcu taşıma hizmetlerinin Cumartesi günü saat 09.00 itibariyle durdurulduğunu açıkladı.



Havaalanları Yer Hizmetleri A.Ş'den (Havaş) yapılan açıklamada, Havaş'ın Türkiye'nin saygın bir teşebbüsü ve en eski yer hizmetleri kuruluşu olarak yaklaşık 11 bin kişiye istihdam sağladığı belirtildi.



Havaş'ın ülkenin ulusal ve uluslararası alanlarda temsilini başarıyla sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, şirketin faaliyetleri kapsamında Türkiye'nin çeşitli şehirlerindeki pek çok havalimanı ile şehir merkezleri arasında birinci sınıf yolcu taşıma araçlarıyla 29 yıldan bu yana hizmet verdiği vurgulandı.



Havaş'ın, Türkiye'nin çok az yolcusu olan havalimanları da dahil, 17 şehrinde hiçbir fark gözetmeden bir anlamda kamu hizmeti niteliğinde çalıştığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:



''Bu hizmetimiz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı bir kararla İstanbul'da durdurulmuştur. Bugün saat 09.00 itibariyle ara vermek zorunda olduğumuz hizmetlerimiz, vatandaşlarımızın olası mağduriyetlerinin önüne geçebilmek amacıyla ve iyi niyetli bir girişimin uzantısı olarak; konu ile ilgili olarak kamuoyuna bir açıklama yapılması zarureti hasıl olmuştur. Havaş olarak, ilgili tüm hukuki ve ticari kurallara uygun şekilde ve ilgili özelleştirme işlemlerinden doğan haklar çerçevesinde yürütmekte olduğumuz, ancak geçici bir süreliğine durdurmak zorunda kaldığımız ve yürütülmesinde yüksek kamu menfaati bulunduğuna inandığımız hizmetlerimizi yeniden ve ivedilikle vatandaşlarımıza sunabilmek amacıyla gerekli her türlü yasal ve hukuki yola başvuracağımızı belirtir; bu kapsamda söz konusu hizmetlerimizi yeniden ve ivedilikle vatandaşlarımıza sunmaya başlamayı ümit ettiğimizi kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.''



HAVATAŞ Yönetim Kurulu üyesi Emir Günaydın yaptığı açıklamada, İETT Genel Müdürlüğü'nün açtığı ihaleyi kazandıklarını belirterek, ''Günaydın Tur-Çimentur ortaklığı olarak ihaleye girdik ve 10 yıllığına kazandık. İhale 2010 yılının Ekim ayında yapıldı ve biz de 2011'in Temmuz ayından itibaren HAVATAŞ olarak çalışıyoruz. Mahkeme kararı olmasına ve ilgili yerlere tebligat yapılmasına rağmen karşı taraf hizmetlerini durdurmadı. Zaten başlangıçta belediyeye 3 milyon lira kira verdik. Karşı taraf yolcu taşımaya devam ettiği için 10 milyon lira zararımız söz konusu. Biz de konuyla ilgili mahkemeye zarar, ziyan talebinde bulunduk'' diye konuştu.





