HAVAŞ 180 milyon Euro'ya satılıyor

Havaalanları Yer Hizmetleri A.Ş'nin (HAVAŞ),180 milyon avroya satılması için 16 Ekim 2009 tarihinde imzalanan ortaklık anlaşması ile taraflar arasında tam bir mutabakatın sağlandığı bildirildi.



TAV Havalimanları Holding A.Ş'den yapılan yazılı açıklamada, şirketin tamamına sahip olduğu Havaalanları Yer Hizmetleri A.Ş'nin (HAVAŞ) satışında, TAV Havalimanları Holding A.Ş, TAV İşletme Hizmetleri A.Ş, TAV Bilişim Hizmetleri A.Ş, HSBC Investment Bank Holdings plc ve İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı'nın ortaklaşa kuracağı şirkete 180 milyon avroya satılması için 16 Ekim 2009 tarihinde imzalanan ortaklık anlaşması ile taraflar arasında tam bir mutabakat sağlandığı kaydedildi.



Söz konusu satın alma işleminin, yerel otoritelerden gerekli onay ve izinler alındıktan sonra tamamlanacağının belirtildiği açıklamada, nihai ortaklık yapısında TAV Havalimanları'nın yüzde 65, İş Girişim'in yüzde 6,7, HSBC Principal Investments'ın ise yüzde 28,3 paya sahip olacağı belirtildi.

TAV Havalimanları Holding İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, TAV Havalimanları olarak halihazırda 18 havalimanı/havaalanında hizmet vermekte olan Türkiye'nin "ilk" ve "en" büyük yer hizmetleri kuruluşu Havaş'ın yüzde 35 oranındaki hisse satışını İş Girişim ve HSBC Principal Investments gibi iki ortağa gerçekleştirmekten gurur duyduklarını ifade ederek, "Ekonomik krizin bitip bitmediği yolunda tartışmaların uluslararası boyutta sürdüğü bu dönemde gerçekleştirdiğimiz ortaklık, sektörümüze ve markamıza duyulan güveni yansıtmaktadır" dedi.