Havana’da Türkoloji Bölümü açılacak

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Küba

Havana Üniversitesi Rektörlüğü ile yapılacak protokol çerçevesinde, üniversitede

"Türkoloji Bölümü" oluşturulacak.



İki üniversite arasında akademik işbirliği protokolü, 3 Mart Salı günü Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal Taluğ ve Havana Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ruben Zardova arasında imzalanacak.



Protokol kapsamında, Ankara Üniversitesinde de Latin Amerika Dilleri Merkezi hizmete girecek.



Havana Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Zardova, 4 Mart Çarşamba günü de Ankara Üniversitesi 100. Yıl Konferans Salonu'nda "Küba'da Yükseköğrenim" konulu bir konuşma yapacak.





