Havana'da Puro Festivali başladı

T24

Kadınlara özel puro

Havana sokaklarında çeşit çeşit puro tadan Kübalılar, festival kapsamında tütün yapraklarını kullanarak el hünerlerini de gösteriyor. Onlardan biri de Eleidi Cainet adlı puro üreticisi. Festivalde tütün yapraklarından yaptığı süs koltukları satan Cainet, festivale ilginin büyük olduğunu söylüyor. Festival boyunca Havana sokakları rom ve puro kokusuyla doluyor.Puro üreticisi Habanos, kadınlar için puro üretti. Normal puroya göre daha küçük ve daha hafif olan yeni puronun adı ‘Julieta’. Pazarlama yöneticisi Ana Lopez ‘Julieta’ ile Küba purosunun ‘erkekler için sert tütünden’ yapıldığı yönündeki imajı değiştirmek istediklerini söyledi. Habanos’un müşterilerinin sadece yüzde 7’sini kadınlar oluştururken, iki bin yıl önce, Maya medeniyetinin ilk tütün içiciler arasında olduğu biliniyor ve antropologlar, Maya kadınlarının tütün içmeyi en az erkekler kadar sevdiklerini söylüyor. Puro, kadın ünlüler dünyasında da iz bırakmış, Jodie Foster, Madonna ve Sharon Stone gibi ünlü sanatçılar puro içerken poz vermişti.