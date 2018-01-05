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Dünya

Havan mermisini çekiçle açmaya çalıştılar: 8 kişi hayatını kaybetti

"İçinde altın olduğunu düşünerek üzerine vurmuşlar"

05 Ocak 2018 10:26

Filipinler'de, içinde altın olduğunu düşündükleri paslı havan mermisini çekiçle açmaya çalışan 8 kişi, merminin patlaması sonucu hayatını kaybetti.

Polis Başmüfettişi Raul Tacaca, patlamanın, Zamboanga del Norte iline bağlı Sirawai kasabasının uzak bir köyündeki kontrplak firmasının çalışanlarının kaldığı barakada meydana geldiğini belirtti.

Patlamada 8 kişinin öldüğünü, 5 kişinin yaralandığını bildiren Tacaca, işçilerden birinin havan mermisini nehir kenarında bulup diğer işçilerin ve ailelerinin kaldığı yere getirdiğini söyledi.

"İçinde altın olduğunu düşünerek üzerine vurmuşlar." diyen Tacaca, 6 kişinin olay yerinde, diğer 2 kişinin kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdiğini belirtti.

Tacaca, havan mermisinin geçen yıllarda hükümet ile direnişçiler arasında çıkan çatışmalardan kalmış gibi göründüğünü ifade etti.

Patlamada, işçi barakasının da hasar gördüğü kaydedildi.

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