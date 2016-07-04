Havalimanından Saunders'a: Galler EURO 2016'yı kazanırsa park cezanı sileceğiz

EURO 2016'da yarı finale ulaşan Galler'in eski milli takım oyuncusu ve bir dönem Galatasaray forması da giymiş olan Dean Saunders, şampiyonluğu herkesten çok istiyor olabilir.

Fransa'da düzenlenen EURO 2016'da BBC için yorumculuk yapan Saunders, turnuva başlamadan önce Galler'in EURO 2016'da fazla ilerleyemeyeceğini düşünerek Birmingham Havalimanı'ndan Paris'e giderken arabasını kısa süreli park için ayrılan alanda bırakmıştı.

Arabası haftalardır havalimanında bekleyen Saunders için her geçen saat ceza tutarı artıyor. Eski teknik direktör dönüşte 1000 sterlinlik (yaklaşık 1200 euro) bir faturayla karşılaşmayı beklediğini söylüyor.

Ancak Birmingham Havalimanı'nın paylaştığı bir Twitter mesajında Galler'in şampiyon olması halinde Saunders'ın park cezasının da silineceği söylendi.

Galler formasıyla 75 kez sahaya çıkmış olan Saunders, beklediğinden uzun süredir Fransa'da kaldığını ifade ederken "Yanımda getirdiğim temiz kıyafetler de bitiyor" demişti.

Havalimanıysa, "Dean'e kıyafetler konusunda yardımcı olamayız ama Galler şampiyon olursa park cezası yok!" demişti