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Havalimanında yolcu valizinde uyuşturucu ele geçirildi

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR Hasan Polatkan Havalimanı'nda polis ekipleri, yurt dışından gelen yolcuların valizlerinde 'Cankız' adlı narkotik köpeği ile arama yaptı

17 Ağustos 2018 14:27

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR Hasan Polatkan Havalimanı\'nda polis ekipleri, yurt dışından gelen yolcuların valizlerinde \'Cankız\' adlı narkotik köpeği ile arama yaptı. Aramada, bir yolcunun valizinde 21 gram esrar maddesi ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince, Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı\'na yurt dışı tarifeli uçakla gelen yolcuların valizlerinde arama yapıldı. Aramalarda kullanılan \'Cankız\' adlı narkotik köpeğinin tepki verdiği bir yolcunun valizinde ilaç kutularının arasına gizlenmiş 21 gram esrar maddesi bulundu. Adı açıklanmayan valiz sahibi hakkında, \'uyuşturucu madde kullanmak\' suçundan yasal işlem yapıldı.

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