Havalimanında karşıladılar, iki koruma verdiler

T24- Davos'ta bu yıl Türkiye'yi temsil eden tek kişi olan Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz kendisine gösterilen ilgiye şaşırdı. Yılmaz, "Ben önceki yıllarda sıradan bir kişi olarak geliyordum. Bu yıl farklı oldu, havaalanında karşıladılar, iki koruma verdiler" dedi.

Dünya Ekonomik Forumu'nun yapıldığı Davos'ta Türkiye'yi temsil eden Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz NTV/CNBC-e ortak yayınında soruları yanıtladı.





IMF: Görüşmeler çok verimli geçiyor



IMF Birinci Başkan Yardımcısı Lipsky, stand-by anlaşması konusunda Türkiye ile görüşmelerin faydalı ve verimli geçtiğini söyledi. Lipsky "Geniş kapsamlı konuşuyoruz" dedi.





IMF'nin Türkiye ile ilişkiler konusundaki en etkili ismi, 1. Başkan Yardımcısı John Lipsky Davos'ta CNBC-e'ye konuştu.



Lipsky şunları söyledi: "Bizim Türk yetkililerle sürekli temasımız var. Çok geniş kapsamlı görüşmelerimize devam ediyoruz. Özellikle bu yıl içerisinde düzenli görüşmeler sürecek ancak bizim bir ekibimiz var orada. Çok geniş kapsamlı ekonomik, finansal görüşmemiz var. Bizim çok verimli, çok faydalı mükemmel bir diyaloğumuz var.



Dünya ekonomik görünüm tahminlerini revize ettik. Büyüme tahminini yüzde 3.9'a yükselttik. Asya tarafında çok güçlü büyümeler görüyoruz. Bütün ülkelerde Türkiye'nin ticari ortaklarıyla ilgili de bunu görüyoruz.



Türkiye için en büyük risklerden biri küresel ekonominin sendelemesi olur. Büyümenin teklemesi bir sorun olacaktır. Elbette bütün piyasaları da etkileyecektir. Biz bunun yanında ümitli olmayı tercih ediyoruz.



G20 çerçevesinde görüşmelerimiz sürüyor. Emsali görülmemiş canlandırma paketleri devreye girdi. Liderler pek çok önlemleri ortaya koydu. Çok ciddi bir şekilde konular ele alındı. Yeni iyileşmiş bir takım politikalar ortaya konabilirse, bu büyümeyi desteklemek için faydalı olacaktır.



Krize karşı alınan önlemler kamu borçlarında da artışa yol açtı. Türkiye'nin durumuna bakınca borcun milli gelire oranında kötüleşme yaşandı. Diğer gelişmiş ekonomilerde bu çok uzun vadeli bir zorluk olacak. Bütün bu gelişmeler krizle ilgili alınan önlemler çerçevesinde ortaya çıktı. Bu konu pek çok ekonomi için önemli bir sorun olacak.



Biz her zaman için yardıma hazırız. Ancak elbette bu karar Türk halkının kararı olacaktır."