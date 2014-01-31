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Yaşam

Havalimanında bagaj taşıma bandına giren çocuk ölümden döndü!

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda, bagaj taşıma bandına çıkan küçük bir kız çocuğu son anda kurtarıldı

31 Ocak 2014 09:56

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda oyun oynarken bagaj taşıma bandına giren 2 yaşındaki kız çocuğu X-Ray cihazında fark edilerek kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Umre ziyareti için Cidde'ye gitmek üzere havalimanına gelen bir aile bagaj işlemleri için sıraya girdi.

Bu sırada ailenin 2 yaşındaki kızları Zeynep Rana, diğer çocuklarla oyun oynarken boş bir bagaj tartısına çıktı.

Hareket halindeki bant sistemi, üzerindeki küçük kız çocuğu ile birlikte ilerledi.

Valizlerin kontrol edildiği X-Ray cihazından da geçen Zeynep Rana, güvenlik monitörlerinden farkedildi.

Bunun üzerine bagaj taşıma sistemi durduruldu.

Güvenlik görevlileri tarafından hafif yaralı olarak kurtarılan çocuğun ilk tedavisi havalimanında yapıldı.

Ailesine teslim edilen küçük Zeynep, hastaneye sevkedildi.

Atatürk Havalimanı'nda benzer bir olay 3 yıl önce de yaşanmış ve Iraklı bir ailenin küçük çocuğu yaralanmıştı.

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