Havalimanı saldırısında canlı bombaya müdahale eden yaralı gümrük memuru hayatını kaybetti

Atatürk Havalimanı'ndaki saldırıda canlı bombayı vuran polis memuru Yasin Durna ameliyat oldu. Yaralı polisin dalağının alındığı bilgisi verilirken, diğer yaralı polis memuru Ahmet Berker'in durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Teröristlerden birinin kalabalığa geçişini engelleyen Gümrük Muhafaza Memuru Umut Sakaroğlu ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gümrük kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Sakaroğlu silahlı teröriste ilk müdahale eden isimlerdendi. Adının yazılmasını istemeyen kaynak “Saldırgan, ilk kontrolün olduğu noktadan geçiyor. Ve elinde silahla taraya taraya gidiyor. O sırada, Umut, terörist ile karşı karşıya geliyor. Umut da silahlıydı. Ve saldırgana müdahale ettiğini değerlendiriyoruz. O müdahale sonrası saldırgan üzerindeki bombayı patlıyor. Patlama, gelen yolcuları bekleyen kişilerin olduğu alana çok yakın. Maalesef Umut Sakaroğlu da o anda şehit oldu. Eğer Umut’un o müdahalesi olmasaydı, can kaybı daha fazla olabilecekti” dedi. Üç yıldır İstanbul’da Gümrük Muhafaza Memuru olarak görev yapan Sakaroğlu’nun cenazesi bugün İstanbul AHL’de düzenlenecek tören sonrası memleketi Hatay’a gönderilecek.

Hürriyet'te yer alan habere göre, saldırı sırasında havalimanındaki güvenlik kameralarına takılan görüntülerde kalaşnikof ile ateş ederek koşan teröristin vurulduğu görüldü. Canlı bombayı vuran Yasin Durna Bakırköy Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Durna'nın dalağının alındığı öğrenildi. Görüntülerde polis memuru canlı bombayı vurduktan sonra saldırganın başına geldiği görüldü. Polis, olay yerinden uzaklaşırken terörist kendini patlattı.

Teröristlerin açtığı ateşle yaralanan bir diğer polis memuru Ahmet Berker'in durumu ise ciddiyetini koruyor. Berker'in tedavisine Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediliyor.