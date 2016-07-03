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Havalimanı saldırganlarının kaldığı Fatih’te ‘kısa süreli ev kiralamak’ yasaklanıyor

Fatih Belediye Başkanı: Bu Fatih'in sadece problemi değil; Taksim'de de kalabilirlerdi

03 Temmuz 2016 23:46

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda meydana gelen ve 45 kişinin hayatını kaybettiği saldırının faillerinden üçünün Fatih’te kiraladıkları evde yaşadıklarının ortaya çıkmasının ardından ilçede ‘kısa süreli ev kiralamak’ yasaklandı.

Faillerin ev kiraladıkları mahallenin muhtarının ilçede 2 bin 500 kayıtsız olduğunu söylemesi üzerine Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, bir açıklama yaparak, “Bundan sonra kısa süreli ev kiralamak mümkün olmayacak” dedi.

Habertürk’ten Yusuf Doğan’ın haberine göre muhtar Fikret Saral’ın sözlerinin ardından konuşan Fatih Belediyesi Başkanı Demir, evlerin denetimsiz kiralanmasına ilişkin karar çıkardıklarını söyledi:

“Bu sadece Fatih’in problemi değil. Evet, teröristler Fatih’te kalmış ama beş ay da Pendik’te yaşamış. Bunlar Taksim’de de kalabilir. 2015’in mart ayında bir çalışma yaptık. Kendi meclisimizde aldığımız bir karar var. Ev pansiyonculuğu yalnızca eski Eminönü sınırları içinde olacak. Aldığımız karar Büyükşehir Belediye Meclisi’nden de geçti. Bir ay içinde de Anıtlar Kurulu’nun gündeminde olacak.”

Fatih Belediye Başkanı aldıkları kararıysa şu sözlerle anlattı: 

“Fatih de Aksaray da İskenderpaşa da olsa kimse evini kısa süreliğine kiraya veremeyecek. Şu an gayriresmi yapılıyor. Resmi olunca kimlik bildirme kanununa göre zaten bildirmek zorunda. Bir yere ev pansiyonculuğu ruhsatı verilebilmesi için imar planında orada ‘Ev pansiyonculuğu yapılabilir’ hükmü olmalı. İşte biz bunu sağladık. Şubat ayında günlük daire kiralayan 35 emlakçı tespit edildi, 25’i kapatıldı.”

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