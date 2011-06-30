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Dünya

HAVALİMANI PİSTİNİ KAPLUMBAĞALAR BASTI NEW YORK (A.A)

30 Haziran 2011 02:47

-HAVALİMANI PİSTİNİ KAPLUMBAĞALAR BASTI NEW YORK (A.A) - 29.06.2011 - New York Kennedy Havalimanının bir pistinden, yumurtalarını bırakmak için kumsal arayan yaklaşık 150 kaplumbağanın sürünerek geçişi onlarca uçuşun ertelenmesin neden oldu. Havacılık yetkilileri, ağır hareket eden kaplumbağaların pistte yarattığı yaklaşık 3 saat süren paniğin, uçakların kalkışlarının başka piste alınmasına neden olduğunu açıkladı. Yetkililer, havalimanı müdürlüğü ve ABD Tarım Bakanlığı çalışanlarının kaplumbağaları kucaklayarak pist dışına taşıdıklarını belirterek, uçuşların ortalama yarım saat geciktiğini kaydettiler. Jamaika Körfezi ve federal koruma altındaki bir parkın kenarında inşa edilen Kennedy Havalimanını her yıl Haziran sonu Temmuz başında, yumurtalarını kumsala bırakmak isteyen diamondback terrapin cinsi kaplumbağaların göçüne sahne oluyor. Bu göçün en yoğun döneminin de birkaç gün sürdüğü belirtiliyor.

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