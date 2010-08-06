T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

HAVALİMANI İTFAİYECİLERİNDEN VUVUZELALI EYLEM İSTANBUL (A.A)

06 Ağustos 2010 17:10

-HAVALİMANI İTFAİYECİLERİNDEN VUVUZELALI EYLEM İSTANBUL (A.A) - 06.08.2010 - Ulaştırma Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesinde (DHMİ) görev yapan itfaiyeciler, özlük ve sosyal hak taleplerini duyurmak için vuvuzelalı eylem yaptı. Birleşik Taşımacılık Sendikası (BTS) ve Ulaştırma Memur-Sen üyesi Havaalanını Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) personeli, Atatürk Havalimanı DHMİ Başmüdürlüğü önünde toplanarak ''24 saat çalışmak istemiyoruz'', ''80 kuruşa mesai yapmak istemiyoruz'' ve ''Gasp edilen ek göstergelerimizi istiyoruz'' yazılı dövizler açarak ve vuvuzela çalarak gösteri yaptı.  Grup adına açıklama yapan BTS İstanbul 2 Nolu Şube Başkanı Yakup Tağı, ARFF çalışanlarının her biri 950 bin avroluk yüksek maliyetlerle yurt dışından alınan itfaiye araçlarını ve uçak kaza kırım teçhizatlarını kullandığı, ancak kurum personel ücret skalasının en alt grubundan ücret aldığını öne sürdü.  ARFF personelinin, yardımcı hizmetler grubundan emekli edildiğini belirten Tağı, ağır çalışma koşulları ve eksik personelle 24 saat görev yaptıklarını, mesai ücretlerinin çok düşük olduğunu iddia etti.  Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı İbrahim Kütük de ARFF çalışanlarının ücretlerinin kurum personeli ücret skalasında meslek hizmetler grubundan, havacılık tazminatının da ikinci gruptan ödenmesi gerektiğini belirterek, emeklilikte yaşanan hak kayıplarının giderilmesi ve teknik hizmetler grubundan emekli edilmeleri için yasal düzenleme yapılmasını istedi. Çalışma ve mesai koşullarının düzeltilmesi ve fazla mesai ücretlerinin artırılması gerektiğini söyleyen Kütük, sorunlarına sahip çıkılmaması durumunda yasal platformlarda haklarını aramaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24