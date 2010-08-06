-HAVALİMANI İTFAİYECİLERİNDEN VUVUZELALI EYLEM İSTANBUL (A.A) - 06.08.2010 - Ulaştırma Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesinde (DHMİ) görev yapan itfaiyeciler, özlük ve sosyal hak taleplerini duyurmak için vuvuzelalı eylem yaptı. Birleşik Taşımacılık Sendikası (BTS) ve Ulaştırma Memur-Sen üyesi Havaalanını Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) personeli, Atatürk Havalimanı DHMİ Başmüdürlüğü önünde toplanarak ''24 saat çalışmak istemiyoruz'', ''80 kuruşa mesai yapmak istemiyoruz'' ve ''Gasp edilen ek göstergelerimizi istiyoruz'' yazılı dövizler açarak ve vuvuzela çalarak gösteri yaptı. Grup adına açıklama yapan BTS İstanbul 2 Nolu Şube Başkanı Yakup Tağı, ARFF çalışanlarının her biri 950 bin avroluk yüksek maliyetlerle yurt dışından alınan itfaiye araçlarını ve uçak kaza kırım teçhizatlarını kullandığı, ancak kurum personel ücret skalasının en alt grubundan ücret aldığını öne sürdü. ARFF personelinin, yardımcı hizmetler grubundan emekli edildiğini belirten Tağı, ağır çalışma koşulları ve eksik personelle 24 saat görev yaptıklarını, mesai ücretlerinin çok düşük olduğunu iddia etti. Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı İbrahim Kütük de ARFF çalışanlarının ücretlerinin kurum personeli ücret skalasında meslek hizmetler grubundan, havacılık tazminatının da ikinci gruptan ödenmesi gerektiğini belirterek, emeklilikte yaşanan hak kayıplarının giderilmesi ve teknik hizmetler grubundan emekli edilmeleri için yasal düzenleme yapılmasını istedi. Çalışma ve mesai koşullarının düzeltilmesi ve fazla mesai ücretlerinin artırılması gerektiğini söyleyen Kütük, sorunlarına sahip çıkılmaması durumunda yasal platformlarda haklarını aramaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.