Havalimanı inşaatında ölen işçinin ağabeyi: Şirket 10 bin lira teklif etti

Erzurumlu 42 yaşındaki Orhan Bingöl, 22 Ocak 2018'de havalimanı inşaatında asansör boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi. Beş çocuk parası Bingöl'ün ağabeyi, "Çevresinde hiçbir güvenliğin, uyarının olmadığı 8 metrelik asansör boşluğuna düşerek ölmüş. Şirket görevlileri taziye ziyaretine geldi. Çocukların eline 10 bin lira civarında bir para verdiler. Parayı reddettik. Dava açacağız” dedi.

Cumhuriyet'ten Mehmet Kızmaz'ın haberine göre 3. havalimanı inşaatında yaşanan işçi ölümlerine tepkiler sürüyor. CHP İstanbul Milletvekili Yakup Akkaya, havalimanındaki iş cinayetlerinin, iş kazalarının ve işçilerin çalışma koşullarının araştırılması için TBMM’ye önerge sundu. Akkaya, araştırma önergesi hsteklifinde, inşaatta mevzuata aykırı uygulamaların ve iş kazalarının nedenlerinin saptanmasını, sağlıklı bir ortamda çalışma hakkının hayata geçirilmesi için koruyucu yasal düzenlemelerin yapılmasını istedi. Akkaya, “İnşaatın başladığı 2014’ten bugüne, iş kazaları nedeniyle ölen, malul hale gelen, geçici ve sürekli iş göremezlik geliri alan işçi sayısı bilinmiyor. Ancak, medyada yer alan haberlere göre bu rakam azımsanmayacak kadar çok” dedi. Akkaya, alanda, Uluslararası İşgücü Kanunu’na aykırı olarak yabancı kaçak işçilerin çalıştırıldığı iddialarının ve doğa tahribatının boyutlarının da araştırılmasını talep etti.

Doğa ve işçi katliamı

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Emek Meclisi’nden yapılan açıklamada da, havaalanı inşaatında hem doğanın hem de işçilerin katledildiği vurgulandı. İş cinayetlerinin iktidar eliyle gizlendiği ifade edilen açıklamada, “Alanda çalışan işçilerin tanıklıkları, orada yaşananların boyutunu gözler önüne serdi. Ailelere kan parası vererek, yaralanma ve ölümleri farklı gerekçelerle kayıtlara geçirerek gizlemeye çalışan iktidar ve patronlar insanlık suçu işliyorlar. İş cinayetlerine ve kölelik koşullarına karşı işçilerin sesine ses olmalıyız” denildi.

'Sabah 8’den gece 12’ye mesai'

Erzurumlu işçi Orhan Bingöl, 22 Ocak 2018’de havalimanı inşaatında asansör boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi. 42 yaşında, beş çocuk babasıydı. Resmi kayıtlara geçen işçi ölümlerinden biri. Bingöl’ün ağabeyi Recep Bingöl, kardeşinin 19 Ocak’ta şantiyeye giriş yaptığını söyleyerek, “Hiçbir eğitim verilmemiş. İlk iş gününde sabah 08.00’den 23.45’e kadar çalıştırılmış. Ertesi gün de işe çağrılmış ama gitmemiş. 22 Ocak Pazartesi günü sabah işe başlamış. Çevresinde hiçbir güvenliğin, uyarının olmadığı 8 metrelik asansör boşluğuna düşerek ölmüş. Şirket görevlileri taziye ziyaretine geldi. Çocukların eline 10 bin TL civarında bir para verdiler. Parayı reddettik. Dava açacağız” dedi.