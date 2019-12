Havalimanı güvenliği cansız mankenlere emanet

Askerler maç yapıyor

Nöbet (!) değişikliği

Örgüt sızmıştı

Devrimci Karargâh terör örgütünün 11 Eylül tarzı bir terör saldırısı için üs olarak seçtiği anlaşılan İstanbul Uluslararası Sabiha Gökçen Havalimanı'nda skandal boyutlarına varan güvenlik zaafı ortaya çıktı.Havaalanındaki güvenlik önlemlerini yerinde inceleyen Sabah gazetesi istihbarat müdürü Abdurrahman Şimşek'in haberine göre, aprona giden noktaların kontrol edildiği kulübelere cansız mankenler var. Bölge sakinleri hatta orada oyun oynayan çocuklar bile kulübedeki askerlerin "süs" olduğunun farkında...Güvenlik kulübelerine asker yerine manken konulurken, civarda güvenlik kamerası olmadığını da gözlemlendi. Devrimci Karargâh örgütü üyelerinin terörist bir saldırı için, çalışan olarak sızdıkları My Technic şirketinin Güvenlik ve İdari İşler Müdürü Hakkı Süha İnan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda güvenlik zaafı olduğunu açıklamış ve "İstihbarat eksikse fiziksel güvenlik önlemleri yeterli olmaz. İsteyen aprona da uçağa da bomba koyabilir" demişti. Nitekim tespit edilen bu görüntüler de İnan'ın haklılığını ortaya koyuyor. Devrimci Karargâh örgütünün, güvenlik zaafından ötürü Sabiha Gökçen'i seçmiş olma ihtimali de netlik kazanıyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda her an askeri bir personelle korunması gereken 41 adet nöbet kulübesi bulunuyor. Normalde bu kulübelerde jandarmaların dış güvenliği sağlaması gerekiyor. Şimşek, havalimanının ana kapısından geçti ve manken yerleştirilmiş kulübelerden birine rahatça girdi. Yaklaşık 1 metre 90 cm. boyundaki cansız mankenlerle fotoğraf çektirdi. Sonra güvenlik barikatını aşarak, girilmesi kesinlikle yasak olan bölgeye girdi ve elini kolunu sallayarak uçakların bulunduğu aprona yüz metre yaklaştı.Saat 10.00'da cansız mankenlerin bulunduğu kulübelerin bir kısmında 12.00 itibariyle askerlerin silahlı nöbet tutmaya başladığını görüldü. Askerlerin, mankenleri yerinden kaldırırken zorlandığı görüldü. Gece ve sabah saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı çevresinde araştırma yapan ekibimiz, saat 22.00 sularında 41 nöbet kulübesinin sadece dördünde gerçek asker bulunduğunu tespit etti. Diğer kulübelerde yeşil bereli manken askerler vardı. Dört kulübede ise o bile yoktu. Sabah saatlerinde de yine dört kulübede asker olduğu, diğer kulübelerde asker bulunmadığı gözlendi. Apron ile dış güvenliğin sağlandığı bölge arasındaki barikatlar civarında ne bir asker ne de dış güvenlik memuru görülmedi.Devrimci Karargâh terör örgütü, Sabiha Gökçen'e yönelik yaptığı eylem planı için, uçakların bakımını yapan My Technic şirketine 3 elemanını sızdırmıştı.