"Havalimanı açılıyor, ismi yok: O ismi ısrarla gizliyorlar"

Bir süre önce isim tartışmalarıyla gündeme gelen yeni havalimanı için henüz bir isim açıklanmadı. Sözcü yazarı Emin Çölaşan, 29 Ekim'de açılması planlanan üçüncü havalimanını köşesine taşıyarak, "Yenisinin açılması için şimdi önümüzde kaldı sadece altı gün…İyi de kardeşim, bu yeni yatırımın adı ne olacak?" sorusunu yöneltti. Çölaşan, "Kafalarında mutlaka bir isim var…Ve o ismi ısrarla gizliyorlar. Yeni havalimanı şimdiki Atatürk'ün yerine yapıldı.Onun ismi de mutlaka 'Atatürk' olmalıdır" diye yazdı.

"Belki de kimsenin aklına gelmeyen gizemli (!) bir isim"

Emin Çölaşan yazısında üçüncü havalimanı için belirlenen açılış tarihine altı gün kaldığını hatırlatarak, "İyi de kardeşim, bu yeni yatırımın adı ne olacak?" vurgusu yaptı. Yazar, "O güzelim Atatürk Havalimanı'nı göz göre göre iptal ettiler. Yenisine milyarlarca dolar para yatırdılar. Eskisi ile kıyaslandığında Türkiye'ye ne getireceği belli değil. Üstelik açılış tarihini de 29 Ekim olarak belirlediler. Yenisinin açılması için şimdi önümüzde kaldı sadece altı gün…İyi de kardeşim, bu yeni yatırımın adı ne olacak? Eskisi Atatürk idi, bütün dünyada bu isimle tanınır ve bilinirdi. Şimdiki ne olacak?Abdülhamit mi, Necip Fazıl mı, Saidi Nursi mi, Alpaslan mı, kimse bilmiyor. Belki de kimsenin aklına gelmeyen bir başka gizemli (!) isim olabilir. Kafalarında mutlaka bir isim var…Ve o ismi ısrarla gizliyorlar. Yeni havalimanı şimdiki Atatürk'ün yerine yapıldı.Onun ismi de mutlaka “Atatürk” olmalıdır" dedi.

Emin Çölaşan'ın "Havalimanı açılıyor, ismi yok!" başlığıyla (23 Ekim 2018) yayımlanan yazısının tamamını buradan okuyabilirsiniz