Havalar serinliyor, yağış geliyor

T24 - Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nün son verilerine göre; Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz ile Kütahya, Antalya, Samsun, Rize, Hopa ile Van ve Hakkari çevreleri aralıklı yağışlı, diğer yerler parçalı ve çok bulutlu geçecek. Yağışlar; İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Bandırma çevrelerinde kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, Kastamonu, Karabük, Bolu ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur, Van ve Hakkari çevrelerinde kar şeklinde olacak. İç ve doğu kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis hadisesi görülecek.

Hava sıcaklığı yağışla birlikte Marmara’da 4 ila 6, Ege’de 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Rüzgar genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, arasıra orta kuvvette, Marmara ile Kıyı Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice(30-50 Km/s) esecek.



Kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Bandırma çevrelerinde yağışların kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını vb.) ayrıca, rüzgarın; Marmara ve Kıyı Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/S) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (çatı uçması, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



Buzlanma, don olayı ve sis uyarısı

Gece ve sabah saatlerinde ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar vb.) ayrıca, gece ve sabah saatlerinde ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



Bazı illerde hava durumu

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nün son verilerine göre bazı illerde hava durumu şöyle olacak:



İSTANBUL: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçecek. Yağışların öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/s) esecek.(9)



ANKARA: Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sisli.(5)



İZMİR: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçecek. Rüzgar kıyı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/s) esecek.(11)



ANTALYA: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.(18)



SAMSUN: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu.(12)



ERZURUM: Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli.(-3)



DİYARBAKIR: Parçalı bulutlu.(9)





Bölgelerde hava durumu



Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nün son verilerine göre bölgelerde hava durumu şöyle olacak:



MARMARA: Parçalı ve çok bulutlu aralıklı yağışlı geçecek. Yağışlar İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Bandırma çevrelerinde kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde görülecek. Rüzgar sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/S) esecek.



EGE: Çok bulutlu; kıyı kesimleri ile Kütahya çevreleri aralıklı yağmurlu geçecek. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde sis ile birlikte yüksek kesimlerde hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgar kıyı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/s) esecek.



AKDENİZ: Çok bulutlu, batısı aralıklı sağanak yağmurlu geçecek.



İÇ ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu geçecek. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde sis, doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte sis görülecek.



BATI KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu; akşam saatlerinden itibaren bölge geneli yağışlı geçecek. Yağışlar kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerde kar şeklinde olacak. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis bekleniyor.



ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu; Sabah saatlerinde Rize ve Hopa, gece saatlerinde Samsun çevreleri yağmurlu geçecek. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis bekleniyor.



DOĞU ANADOLU: Parçalı, doğusu çok bulutlu, öğle saatlerinde Hakkari ve Van çevreleri kar yağışlı geçecek. Gece ve yarın sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis bekleniyor.



GÜNEYDOĞU ANADOLU: Parçalı bulutlu.