Havalar nihayet serinliyor...

T24 - Türkiye'yi günlerdir etkisi altına alan sıcaklar çarşambadan itibaren yerini serin bir havaya bırakıyor. Sıcaklıklar 6 derece düşecek.



Türkiye'nin büyük bölümünde özellikle Anadolu'da bir haftadır etkili olan aşırı sıcaklar iki gün daha kalacak.



Çarşamba günü ise Romanya üzerinden daha serin hava gelecek ve sıcaklıkları 4 ila 6 derece düşürerek Ağustos ortalamalarına indirecek. Çarşamba-cumartesi günleri arasında biraz serinlemeyle birlikte, kısa süreli yerel yağmurlar da başlayacak.



Ayın 7'si ile 10'u arasında sıcaklıklarda yine biraz artış olabilecek ama şu anki değerler kadar yüksek olmayacak. Uzun dönem tahminleri ayın 10'undan sonra yine biraz düşüş olabileceğini gösteriyor.



İstanbul'da sıcaklık yarın da 31 derece, gökyüzü güneşli, çarşamba-cumartesi arasında hava daha rüzgarlı ve 4 derece daha serin olacak. Sıcaklık 26-27 dereceye inebilir.



Ankara yarın da çok sıcak 37 derece ama çarşamba 31 dereceye düşecek ve kısa süre yağmur da var. İzmir'de rüzgar yarın da hafif, hissedilen sıcaklık gölgede 36 derece; çarşamba bu kentte de serinleme olacak.





BÖLGELERDEKİ SON DURUM



Marmara Bölgesi'nde gökyüzü az bulutlu, sıcaklığın en yüksek olduğu yerler 34 derece ile Edirne ve Balıkesir. Çarşambadan itibaren ise bölge genelinde 28-30 derece inecek ve poyraz daha da kuvvetlenecek.



İç Anadolu'da 4 gündür 38 dereceye kadar çıkan sıcaklıklar, çarşambadan itibaren 30-31 dereceye doğru inecek. Yarından sonra yerel yaz yağmurları da olacak.



Ege'de çarşamba günü sıcaklıklar bugünkü kadar çok sıcak olmayacak, 3 derece düşüş var ve rüzgar da daha sert esecek. Yarın ise Denizli 38, Afyon 35 derece.



Akdeniz'de iki gün daha 40 derecelerde hissedilecek sıcaklık çarşamba günü 35-36 dereceye düşecek; iç kesimlere yağmur da yağabilir. Güneydoğu'da 3 gün daha 41-44 dereceye çıkacak sıcaklık, perşembe günü 38-39'lara inecek.



Doğu Anadolu 4 gün daha çok sıcak olacak. Bu bölge cuma günü biraz serinleyecek ancak yarın yine Erzurum 34, Malatya 41, Hakkari 37 derece.



Karadeniz'de yarın bunaltıcı bir hava var, 30 derece olan sıcaklık nemle birlikte 35 derece hissediliyor. Salı günü Kastamonu, Çorum, Amasya, Samsun arasında daha geniş alanda sağanak yağmur bekleniyor. Bölge çarşamba günü biraz serinliyor.