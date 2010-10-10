Havalar 2-5 derece ısınacak

Yapılan son değerlendirmelere göre; sıcaklıklar, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda 2 ila 4 derece azalacak, güney, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacak.

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde aralıklarla yağmur ve sağanak yağış geçişlerinin görüleceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Afyon çevrelerinde sis görülecek. Sabah saatlerinde İç Ege, Göller yöresi ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Sıcaklıklar, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda 2 ila 4 derece azalacak, güney, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacak.

Rüzgar güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden hafif, arasıra orta kuvvette esecek.



Bazı illerde hava durumu

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre bazı illerde hava durumu şöyle:

İSTANBUL: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı 18

ANKARA: Parçalı ve az bulutlu 16

İZMİR: Az bulutlu 20

ANTALYA: Parçalı ve az bulutlu 26

SAMSUN: Parçalı bulutlu 19

ERZURUM: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 14

DİYARBAKIR: Parçalı ve az bulutlu 24



Bölgelere göre hava durumu

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre bölgelerde hava durumu şöyle:

MARMARA: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri sağanak yağışlı gececek.

EGE: Parçalı ve az bulutlu geçecek. Sabah saatlerinde Afyon çevrelerinde sis görülecek. Sabah saatlerinde iç kesimlerde hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AKDENİZ: Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde Hatay çevreleri sağanak yağışlı gececek. Sabah saatlerinde Göller yöresinde hafif buzlanma ve don olayı görülecek.

İÇ ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu geçecek. Sabah saatlerinde güney ve doğusunda hafif buzlanma ve don olayı görülecek.

BATI KARADENİZ: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge geneli hafif sağanak yağışlı geçecek.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz aralıklı sağanak yağışlı geçecek.

DOĞU ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi ile Muş ve Bingöl çevreleri aralıklı yağmurlu geçecek.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde G.Antep ve Kilis çevreleri sağanak yağışlı geçecek.



