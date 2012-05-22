Havalanında ayakkabı çıkarmaya son

Atatürk Havalimanı’nda uçağa binen yolculara büyük sıkıntı veren son güvenlik noktalarındaki "ayakkabı çıkarma" uygulamasına son verilmesi için çalışmalar başlatıldığı bildirildi.

Atatürk Havalimanı’nda sorumlu Vali Yardımcısı Ahmet Aydın "Önümüzdeki günlerde, sadece ayakkabılar için x-ray cihazı konulması için bir karar aldık. Bu uygulamanın başladığı tarihten itibaren artık vatandaşlar ayakkabılarını çıkarmadan uçağa binebilecekler. İç ve Dış Hatlar Terminalleri girişlerindeki ilk arama noktalarında getirilen kemer çıkarmayı kaldıran uygulama ve 15 Mart 2012 tarihinde başlatılan ‘Open Gate’ uygulamasının ardından şimdi de yolcuların en fazla şikayetçi olduğu son arama noktalarındaki ‘ayakkabı çıkarma’ uygulamasına da bu şekilde son verilecek" dedi.

Konuyla ilgili gazetecilerin sorularını cevaplandıran Aydın, gelişmiş birçok ülkede bu uygulamanın geçerli olduğunu ifade ederek, "Teknolojinin getirdiği güven ve kolaylıklardan bizler de yararlanmalıyız. ‘Ayakkabı x-ray ’i diyebileceğimiz bu sistem hem yolculara, hem de arınmış alana geçmek isteyen personele büyük kolaylıklar getiriyor" dedi.

'Uygulama tarihe karışıyor'

En kısa zamanda uygulamaya geçilmesi planlanan sistem sayesinde uçuş ve terminal güvenliğinin daha da artacağına dikkat çeken Aydın, "Halen geçerli olan uygulamada, güvenlik kapılarından geçiş sırasında cihazın sinyal vermesi durumunda yolcu ve personel ayakkabısını çıkarmak zorunda kalıyor. Özellikle bayanlar, zamanı dar olan yolcular, itfaye ve acil sağlık personelinin şikayetlerine neden olan bu uygulama, artık tarihe karışıyor" diye konuştu.

Ayakkabının içinin röntgeni çekilecek

Aydın ayrıca, "Güvenlik Komisyonu’nda 17 Mayıs 2012 tarihinde aldığımız karar gereğince, havalimanımıza gelişmiş birçok ülkede güvenle kullanılan ‘ayakkabı x-ray’ cihazı koyacağız. Ayak kısmı sinyal veren yolcu, ayağını bu cihazın üzerine basarak ayakkabının içinin adeta röntgeni çekilecek. Güvenlik açısından bir sakınca belirlenmeyen kişi, ayakkabısını çıkarmadan arındırılmış sahaya girebilecek. Bu sistemi Viyana Havalimanı’nda bizzat deneyerek gördüm. Sistemin yolcu açısından getirdiği kolaylığın yanında, terminal ve uçuş güvenliğini de artırdığını yaşayarak tespit ettim" dedi.