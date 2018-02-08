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Havalandırma boşluğuna giren martı kurtarıldı

Soner GÜLEZER/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, bir apartmanın havalandırma boşluğuna girerek mahsur kalan martı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

08 Şubat 2018 17:42

Soner GÜLEZER/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te, bir apartmanın havalandırma boşluğuna girerek mahsur kalan martı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İzmit\'te Yürüyüş Yolu\'nda bulunan bir apartmanın havalandırma boşluğuna girerek mahsur kalan martıyı fark eden apartman sakinleri itfaiyeye haber verdi. Apartmana gelen itfaiye ekibi, binanın zemin katındaki havalandırma boşluğuna açılan pencereyi açarak, kepçe file ile martıyı yakaladı. Herhangi bir yarası olmayan martı daha sonra dışarı çıkarılarak bırakıldı.
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