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Havalandırma boşluğuna düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde 3 katlı apartmanın havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi, itfaiye ekibince kurtarıldı

27 Kasım 2018 20:55

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde 3 katlı apartmanın havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi, itfaiye ekibince kurtarıldı.
Altay Mahallesi Selçuk Sokak 46 numaradaki 3 katlı apartmanın çatısından, yaklaşık 12 metre yükseklikten havalandırma boşluğuna düşen yavru kedinin sesini duyanlar, itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, zemin katta oturan Fatih Ölçücü\'nün evinin tuvalet penceresinden, özel bir aparatla kediyi kurtardı. Ev sahibi Ölçücü, sağlık durumu iyi olan kediyi sütle besleyip sahiplendi.

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