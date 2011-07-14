-HAVALANDIKTAN SONRA DÜŞEN DÖRDÜNCÜ UÇAK OLDU İZMİR (A.A) - 14.07.2011 - İzmir'de, Güzelbahçe ilçesi açıklarında denize düşen eğitim uçağı, Çiğli 2. Ana Jet Üs Uçuş Eğitim Merkez Komutanlığından havalandıktan sonra düşen son 4 yılda dördüncü uçak oldu. Alınan bilgiye göre, 21 Eylül 2007'de Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan T-37 tipi eğitim uçağı, Karaburun ilçesine bağlı Mordoğan beldesinin Kösedere köyü Yukarıovacık mevkisinde dağlık araziye düştü. Uçaktan atlayan yüzbaşı ile teğmen yaralandı. 8 Kasım 2007'de T-38 tipi uçak, gece uçuşu eğitimi sırasında piste iniş yapmak isterken düştü. Kazada, pilot Yüzbaşı Tunç Fidaner ile Teğmen Muzaffer Gümüş şehit oldu. Üs'ten havalanan SP 260 tipi askeri eğitim uçağı 4 Ocak 2011'de Menemen'in Görece köyü Hacı Hasan mevkisinde düştü, Yüzbaşı Sezai Demirel ile Teğmen Burak Sinan Yorulmaz yaralandı. Güzelbahçe açıklarında bugün düşen T-37 tipi eğitim uçağında bulunan pilot öğretmen Yüzbaşı Hasan Öztürk ile pilot adayı Teğmen Erol Er şehit oldu. -T-37 TİPİ EĞİTİM UÇAĞI- T-37 tipi eğitim uçağının iki motorlu bir temel eğitim uçağı olduğu ve jet uçağının işletilmesi, enstrümanları, kol uçuşu, gece uçuşu gibi temel eğitimleri vermeye yaradığı öğrenildi. Uçuş karakteristiklerinin öğrenci pilotların ileride pilot eğitiminde kullanılacak olan daha büyük ve hızlı T-38'lere geçişine hazırlık sağladığı, yan yana oturma düzeninin öğretmenin, öğrenciyi daha kolaylıkla izleme ve onunla konuşma imkanı verdiği belirtildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından temel eğitim uçağı olarak kullanılan ve ekonomik ömrünü tamamlamak üzere olan T–37 eğitim uçaklarının yerini alacak yeni nesil Temel Eğitim Uçağı'nın (TEU) tedarik edilmesi için 3 Ağustos 2007 yılında Korean Aerospace Industries-KAI (Güney Kore) ile Savunma Sanayii Müsteşarlığında sözleşme imzalandı. Proje kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer alan T-37 uçaklarının yerini almak üzere seçilen KT-1 modeli uçakların teslimatlarının 2012 yılında tamamlanması öngörülüyor.