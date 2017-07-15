Havalanan uçağın acil çıkış kapısı açmaya çalışan yolcu paniğe neden oldu

Seattle’dan Pekin’e giden Amerikalı bir yolcunun acil çıkış kapısını açmaya çalışması kaosa neden oldu. Sarhoş olduğu iddia edilen yolcu, kabin görevlileri ve yolcuların müdahalesiyle kontrol altına alınabildi. Pekin'e doğru uçan uçakta olay çıkartan yolcunun 20 yıl hapis cezası alması söz konusu.

Duvar'da yer alan habere göre, Tampalı 23 yaşındaki Joseph Daniel Hudek, birinci sınıf uçtuğu uçakta önce bira içti. Kalkıştan kısa bir süre sonra tuvalete giden Hudek, tuvalet çıkışı kabin görevlisine bir şeyler sorduktan sonra yeniden tuvalete gitti. Hudek, tuvalet sonrası çıkış kapısına koşarak kapıyı açmaya çalıştı. İki kabin görevlisi Amerikalı yolcuyu zapt etmeye çalıştı ama Hudek onları iterek yeniden acil çıkış kapısını açmayı denedi. Kabin görevlileri yolculardan yardım istedi fakat Hudek yolculara da boş bir şişeyle saldırdı. Bunun üstüne bir kabin görevlisi boş bir şişeyle Hudek’in kafasına vurdu.

20 yıl hapis cezası alabilir

Başına aldığı darbeden sonra Hudek “Benim kim olduğumu biliyor musunuz” dedi. Daha fazla yolcunun olaya karışması sonucu kavgaya son vermek zorunda kalan Hudek’e, plastik kelepçe takıldı. Joseph Daniel Hudek uçakta çıkardığı olay yüzünden 20 yıl hapis cezası alabilir.