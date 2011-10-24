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Yaşam

Havai fişek gösterisi iptal İSTANBUL (A.A)

24 Ekim 2011 16:17

-Havai fişek gösterisi iptal İSTANBUL (A.A) - 24.10.2011 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Hakkari'deki hain saldırı ve Van'da meydana gelen deprem nedeniyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda gerçekleştirilecek havai fişek gösterisini iptal etti. Belediyeden yapılan açıklamada, Hakkari'deki hain saldırı ve Van'da meydana gelen deprem nedeniyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirilecek havai fişek gösterisinin, Belediye Başkanı Kadir Topbaş tarafından iptal edildiği bildirildi.

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