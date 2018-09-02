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(havadan görüntülerle)- SİLİVRİ'DE ŞARBON ŞÜPHESİ NEDENİYLE İKİ MAHALLE KARANTİNAYA ALINDI

  Haber-Kamera: Ersan SAN- Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL, (DHA)  İstanbul Silivri'de Balaban ve Sancaktepe Mahalleleri şarbon şüphesi nedeniyle karantina altına alındı

02 Eylül 2018 12:10

 

Haber-Kamera: Ersan SAN- Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL, (DHA) 
İstanbul Silivri\'de Balaban ve Sancaktepe Mahalleleri şarbon şüphesi nedeniyle karantina altına alındı. İki mahallede bulunan 3 Bin 500 hayvan sabah saatlerinden itibaren aşılanacak. İstanbul\'da dün şarbon şüphesiyle 22 kişi Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma hastanesi ve Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuru yaptı. Yapılan başvuruların ardından kurbanın alındığı Balaban ve Sancaktepe Mahalleleri karantina altına alındı. Jandarma ekipleri kurbanın alındığı mahallelerde araştırmalarını sürdürüyor. 
Sabah saatlerinde ise bölgede bulunan 3 Bin 500 hayvanın aşılanacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
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HAVADAN GÖRÜNTÜ
-Köyden görüntü
-Evden görüntü
-Detaylar
GEÇİLEN GÖRÜNTÜ
-Jandarma ekiplerinden görüntü
-İnceleme yapılan evden görüntü
-Genel ve Detaylar

02.09.2018 - 04.16 - Haber Kodu : 180902017

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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