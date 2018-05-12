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(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) MARTI PROJESİ YENİ İHALEYLE KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - Özgür Deniz KAYA / İstanbul DHA Kabataş'ta 'martı' şeklinde olması nedeniyle kamuoyunda 'Martı Projesi' olarak bilinen "Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi" projesi inşaatı, yeni ihalesinin yapılmasıyla birlikte kald

12 Mayıs 2018 13:51

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - Özgür Deniz KAYA / İstanbul DHA
Kabataş\'ta \'martı\' şeklinde olması nedeniyle kamuoyunda \'Martı Projesi\' olarak bilinen \"Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi\" projesi inşaatı, yeni ihalesinin yapılmasıyla birlikte kaldığı yerden devam ediyor.
İstanbul\'un trafiğini rahatlatmayı hedefleyen ve bir süre önce ara verilen Kabataş\'taki Martı projesinin, \"İstanbul Geneli Yol, Tünel ve Köprülü Kavşak Tamamlama İnşaatı\" adıyla 25 Nisan\'da yeniden ihalesi yapıldı. Yer teslimi 4 Mayıs\'ta yapılan projenin, İstanbul Üstyapı İnşaat ve Ticaret A.Ş. ve İspa İnşaat ve Sanayi Pazarlama A.Ş. iş ortaklığında devam edeceği öğrenildi.

YENİ İHALE 21/B USULÜNE GÖRE YAPILDI
Yeni ihale, devam etmekte olan işlerin durmaması amacıyla 21/B usulüne göre yapıldı. 21/B usulü; doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması durumunda yapılıyor.

PROJE 2005\'TE TASARLANDI
Mimar Hakan Kıran tarafından 2005 yılında tasarlanan projeye daha sonra metro ilavesi kararı verilerek 28 Temmuz 2016 yılında başlanmıştı. Fındıklı Molla Çelebi Camii\'nin kuzey tarafından başlayıp Kabataş Bezm-i Alem Valide Sultan Camii\'ne bitişik balıkçı barınağını da içine alan çalışmalarda önce yaklaşık 650 metre boyunca denize kazıklar çakılarak kıyı kısmı deniz üzerinde yaklaşık 20 metre genişletildi. Projede yer alan 4 iskelenin yapılması için de denize yüzlerce kazık çakıldı. İskelelerin betonarme bölümleri ise geçtiğimiz yılın sonunda tamamlandı.

PROJEDE NELER VAR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nin, bölgenin hemen yanında açtığı \"Kabataş Meydan ve Transfer Merkezi \" tanıtım ofisinde proje hazırlanan maketlerle tanıtılmaya devam ediliyor.
Proje kapsamında yaklaşık 90 bin metrekarelik alanın yeniden düzenlenmesi planlanıyor. Projede deniz otobüsü, vapur ve deniz otobüsü iskeleleri yenilenecek. Projede otomobillerin geçtiği yol, yer altına alınıp tüm entegrasyon bu alanda sağlanacak. Proje ile Kabataş İskelesi, Kabataş-Taksim füniküler hattı ve yapımına başlanan Mahmutbey-Kabataş metro hattı entegre olacak. Projeye göre, bölgede büyük eksiklik olan meydan ihtiyacı karşılanıp 10 bin metrekarelik bir meydan oluşturulacak. Altta ve üstte geçiş alanlarını kullanacakların ihtiyaçlarını karşılayacak büfe, pastane, gazete bayii gibi üniteler yapılması planlanıyor.

Görüntü Dökümü:
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-\"Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi\" projesinin son durumu
-Havadan görüntüler
-Tanıtım ofisi ve proje görselleri
-Genel ve detay

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