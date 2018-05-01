HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE MALTEPE MİTİNG ALANINDAKİ  1 MAYIS KUTLAMASI

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - İSTANBUL DHA

DİSK, KESK, Türk Tabipleri Birliği (TBB), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) öncülüğünde Maltepe Miting Alanı\'nda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlaması için düzenleniyor.

Miting alanına gruplar 3 ayrı koldan sahil yolu üzerinden kortejler halinde geldi. Gruplarda bulunanlar güvenlik kontrolünden geçirilerek miting alanına alındı. Miting alanındaki kalabalık saat 14.00 sıralarında havadan görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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-Havadan görüntülerle Maltepe miting alanına girişler (saat 14.00 sıraları)



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