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HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE MALTEPE MİTİNG ALANINDAKİ  1 MAYIS KUTLAMASI

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - İSTANBUL DHA DİSK, KESK, Türk Tabipleri Birliği (TBB), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) öncülüğünde Maltepe Miting Alanı'nda  1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlaması için düzenleniyor

01 Mayıs 2018 17:49

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - İSTANBUL DHA
DİSK, KESK, Türk Tabipleri Birliği (TBB), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) öncülüğünde Maltepe Miting Alanı\'nda  1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlaması için düzenleniyor.
Miting alanına gruplar 3 ayrı koldan sahil yolu üzerinden kortejler halinde geldi.  Gruplarda bulunanlar güvenlik kontrolünden geçirilerek miting alanına alındı. Miting alanındaki kalabalık saat 14.00 sıralarında havadan görüntülendi.

Görüntü Dökümü:
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-Havadan görüntülerle Maltepe miting alanına girişler (saat 14.00 sıraları)


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