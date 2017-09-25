(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) KÖPRÜDEKİ ÇALIŞMA TRAFİĞİ FELÇ ETTİ 

- Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişte kilometrelerce uzunlukta trafik yoğunluğu oluştu.

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - Özgür EREN - Uğur AYAZSIN - İSTANBUL DHA

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) Anadolu yakası Edirne İstikametine kurulacak Serbest Geçiş Sistemi çalışmaları nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanıyor. FSM köprüsü Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişte kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluştu. Sürücülerin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'ne yönelmesi üzerine de bu köprüde de yoğunluk yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nin trafik yoğunluk haritasına göre ise kentte trafik yoğunluğu saat 08.00 itibariyle yüzde 49 seviyelerinde.

Bir sürücü, \"Biz üç buçuk saattir yoldayız. Her gün bu çile nedir. Ne zaman bitecek bu çile? Biz her gün ne yapacağız. Biz yeni yolu kullanarak buraya geldik. Yeni köprüyü kullansak o da çok pahalı. Yeni köprüyü geçmek için 60 TL para veriyoruz. 60 TL de yakıyoruz 120 TL\" diye konuştu. Başka bir sürücü ise, \"Yolcuları saat 06.10 da aldım. Hala yoldayız. 10 dakika daha geç kalsam hiç çıkamayız buradan\" dedi.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan köprüdeki çalışma ve oluşan trafik havadan görüntülendi.

Görüntü Dökümü

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HAVADAN GÖRÜNTÜ

-Çalışmalar ve trafik

///////////////AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

-Oluşan trafikten genel ve yakın detaylar

-FSM Köprüsünden detay görüntü

-Çalışma yapılan yerden genel ve yakın detaylar

-Sürücüler ile röportaj

-Çalışmaların yapıldığı noktadaki trafik

-Köprüye giden araçlar

25.09.2017 - 08.19 Haber Kodu : 170925011

25.09.2017 - 09.13 Haber Kodu : 170925015_

25.09.2017 - 09.33 Haber Kodu : 170925018_