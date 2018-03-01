HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE KAR ALTINDAKİ İSTANBUL  

Haber-Kamera: Ali AKSOYER-İSTANBUL DHA

İstanbul\'da dün gece etkili olan kar yağışı etkisini kaybederken, geriye beyaz örtü içindeki İstanbul manzaraları kaldı.

İstanbul\'da gece etkili olan kar yağışı etkisini kaybetti. Kenti kaplayan beyaz örtü ise kartpostallık görüntü oluşturdu. Karaköy, Eminönü ve Sultanahmet\'te oluşan manzara havadan görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

----------

HAVADAN GÖRÜNTÜLER

-Karaköy, Eminönü, Sultanahmet



01.03.2018 - 11.34 Haber Kodu : 180301048

01.03.2018 - 11.48 Haber Kodu : 180301057