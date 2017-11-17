 (havadan görüntülerle) BAKAN ARSLAN 3. HAVALİMANININ YÜZDE 73'NÜN TAMAMLANDIĞI AÇIKLADI 

* Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan,

“(3. HAVALİMANI) Yüzde 73 ilerleme sağlamış durumdayız. Ve inşallah bu sene sonu, önümüzdeki yıl başında ilk uçağı indirebilir duruma geleceğiz.\"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 3. Havalimanı şantiyesini ziyaret etti. Bakan Arslan havalimanı inşaatında ve terminal binasına incelemelerde bulunduktan sonra açıklama yaptı.

Arslan, “İlerleme hızı memnuniyet verici bir durumda. Bugün itibariyle yüzde 73 ilerleme sağlamış durumdayız\" dedi.

Bakan Arslan havalimanı bittiğinde günde 3 bin 500 uçağa hizmet vereceğini belirterek, “Biz bugün bin 5 yüzlü rakamları yakaladığımızda buna rekor diyoruz. 3 bin 500 uçağa hizmet edeceğiz, 150 havayolu şirketine hizmet edeceğiz. Dünyanın değişik 350 noktasına da uçarak yolcu taşıyacağız. Bunu yaparken 371 uçak park yeri olacak. Havalimanının tamamı bittiğinde bu rakam 454 uçak park yerine çıkacak. 3. havalimanına, İstanbul yeni havalimanına gelen bütün uçaklar gelip körüğe yanaşacak ve yolcusunu öyle indirecek. Açıkta park edip yolcu indirme yok. Yine servis amaçlı hizmet eden araçların tamamı 22 kilometrelik tünellerden geçecek. Aprondan geçmek, apronun yanından geçmek yok. Sadece İstanbul yeni havalimanında servis amaçlı 22 kilometre tünel var\" şeklinde konuştu.

“YÜZDE 73 İLERLEME SAĞLAMIŞ DURUMDAYIZ\"

Bakan Arslan, “Yüzde 73 ilerleme sağlamış durumdayız. Ve inşallah bu sene sonu, önümüzdeki yıl başında ilk uçağı indirebilir duruma geleceğiz. 29 Ekim 2018 Cumhuriyetin kuruluş yıl dönümünde de insanımız ve dünya sivil havacılığına bu havalimanını sunmuş olacağız\" dedi.

“BATAKLIKLARI KURUTARAK BURADA BİR HAVALİMANI YAPIYORUZ\"

Arslan, “Havalimanından bahsetmişken zaman zaman polemik konusu olan bir bilgiyi daha paylaşmış olayım. Özellikle burada çalışanlar çok iyi biliyor ki bulunduğumuz zemin, kömür ocaklarından kaynaklı bataklıkların, çukurların, su kuyularının oluşturduğu bir alandı. Geçmişte buradan çok ciddi miktarda kömür İstanbul\'un ihtiyacını karşılamak adına çıkarılıyordu. Biz o bataklıkları kurutarak burada bir havalimanı yapıyoruz. Bunu yaparken ilk günden beri yasal olarak zorunluluk olmamasına rağmen şehir içinde yapılan bir yapılaşma olması nedeniyle, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) ihtiyacı olmamasına rağmen bu süreç yürütüldü. ÇED kapsamında onay belgesi alındı. İlk günden beri en üst seviyede burada bir çevre koordinatörü ve onunla birlikte bu alanda uzman 22 insan çalışıyor. Çevre konusunda uzman 22 kişi fiilen çalışıyor\" diye konuştu.

Bakan Arslan ayrıca projenin tamamlanması ile havalimanı ve çevresine 5 milyon ağaç dikileceğini belirtti.

RÜZGAR ENERJİ SANTRALLERİ

Arslan, bir gazetecinin havalimanı çevresinde bulunan rüzgar enerji santrallerinin havalimanına etkisini sorması üzerine “12 adet rüzgar enerji santrali var. Onların kaldırılmasıyla ilgili Enerji Bakanlığımız da dahil çalışmalar yapıyoruz. Yasal düzenleme yapılıyor. Onlar buradan kaldırılacak. Onlar varken burada hizmet vermemiz mümkün değil\" diye konuştu.

RAYLI SİSTEM İLE ULAŞIM

Bakan Arslan, havalimanına ulaşım konusunda son durumun ne olduğunu sorulması üzerine şunları kaydetti:

“Raylı sistem bağlantısı yapıyoruz. Gayrettepe\'den buraya raylı sistem çalışmasını başlattık. İnşallah çok kısa sürede orada bir tören de yaparız. 37 kilometrelik bir tünel yapıyoruz. Gayrettepe\'den havalimanına, tamamen yer altında. Yine buradan da mevcut ana hatta Gebze-Halkalı ve Marmaray dahil ona da bağlanacak. Raylı sistemin devamı ile ilgili ihale çalışmalarımızı da yürütüyoruz. Karayolu ulaşımıyla ilgili bir çok yerden bağlantı çalışmalarımız devam ediyor. Biten yollar var. Mahmutbey\'i de ilgilendiren kısımla ilgili; Yavuz Sultan Selim Köprüsü devamında Kuzey Marmara Otoyolu\'yla birlikte 225 kilometrelik otoyol var. Ancak Odayeri\'nden girip Mahmutbey\'e dönüyor. Bu sene sonu itibariyle biz Karayolları Genel Müdürlüğümüzün 3 gidiş, 3 geliş olan D-20 yolu inşallah havalimanı açılmadan önce açmış olacağız. Bu Yavuz Sultan Selim Köprüsü\'nden gelen araçların Odayeri\'nden itibaren bu güzergahı kullanarak Çatalca\'ya kadar gitmesi anlamına geliyor. Şehir içine giren ağır vasıta şehir dışına çıkmış olacak.ö

ROBOTLAR ÇALIŞACAK

Bakan Ahmet Arslan, incelemeleri sırasında Çinli bir firma ile birlikte Türk mühendislerin geliştirmeye devam ettiği \'İgabot\' isimli robot hakkında bilgi aldı. Halen geliştirme çalışmaları deavam eden robot, havaalanının hizmete girmesi ile birlikte 5 adet olacak. Robotlar yolculara rehberlik, tercümanlık ve güvenlik hizmeti sağlayacak. Robotun isminin de daha sonra değiştirileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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- Arslan\'ın terminal binasını gezmesi

- Robotu incelemesi

- Arslan\'ın açıklamaları

- Havalimanının havadan görüntüleri

- Birinci pistin havadan görüntüleri

- Detaylar

